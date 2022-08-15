Sự đáp trả không hề "ngọt ngào" của Lê Dương Bảo Lâm dành cho Ngô Kiến Huy, "ai rồi cũng phải bị chụp dìm thôi"

Khán giả đã có một phen cười "xỉu lên xỉu xuống" trước những dáng ngủ khó đỡ của dàn sao "2 ngày 1 đêm".
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Show thực tế "2 ngày 1 đêm" hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của nhiều khán giả. Nhờ sự kết hợp ăn ý, dàn cast gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI và Cris Phan đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và tích cực với nhiều tình huống hài hước trong show lẫn hậu trường.
Mới đây, Ngô Kiến Huy đã khiến mạng xã hội một phen "dậy sóng" khi tung ra loạt ảnh dìm anh em trong lúc ngủ trên xe.
Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan hay kể cả em út hot boy HIEUTHUHAI cũng không thoát khỏi nạn "chụp dìm" khi bị Ngô Kiến Huy bắt trọn khoảnh khắc ngủ say đến mức "há mồm".
Không chịu thua kém đàn anh, mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng "đáp trả" bằng cách chia sẻ thêm hàng loạt ảnh dìm của các thành viên và đương nhiên không thể thiếu người "khơi chiến" Ngô Kiến Huy.
Để đảm bảo lịch ghi hình, hầu hết các thành viên đều tranh thủ có những giấc ngủ trên xe trong lúc di chuyển. Chính điều này vô tình tạo nên những khoảnh khắc "để đời" khi nhiều thành viên có các dáng ngủ "độc lạ" hoặc trái ngược với vẻ nam thần thường ngày.
Từ những hình ảnh trên cũng có thể thấy mối quan hệ tốt đẹp và thoải mái của nhiều sao Việt với nhau. Luôn giữ hình tượng trong những sự kiện, tuy nhiên khi những sao Việt bên nhau thì họ khá thoải mái và cũng có nhiều khoảnh khắc sinh hoạt vui vẻ bên nhau.