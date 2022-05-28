Con trai Ngô Kiến Huy hiếm hoi lộ chung khung hình với mẹ đẻ, diện mạo ngày lớn được nhận xét giống bố đến ngỡ ngàng

Ngô Kiến Huy là một trong những ca sĩ trẻ thế hệ 9x vẫn giữ được sức nóng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng hoa thì có vẻ như đường tình cảm của nam ca sĩ khá lận đận. Sau mối tình 9 năm với Khổng Tú Quỳnh tưởng chừng có cái kết viên mãn thế nhưng vừa qua, cặp đôi đã thông báo chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người hâm mộ. Nhớ lại trước kia, Ngô Kiến Huy cũng từng phải chật vật khi vướng tin đồn có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo. Mặc dù, từ trước anh nay, anh không hề nhắc đến ồn ào này, song cuộc sống của cậu bé được cho là con của Ngô Kiến Huy vẫn nhận được nhiều sự chú ý.

Ngô Kiến Huy từng chật vật vì ồn ào có con với em gái Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại, bé Jacky (được cho là con trai của Ngô Kiến Huy) được ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi và dạy dỗ. Hiện Jacky vẫn đang định cư và học tập tại Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thảo hào hứng khoe con trai nuôi Jacky về Việt Nam nghỉ hè. Nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ: “Anh Hai Jacky về đến Việt Nam là mặt tươi rói liền. Vẫn còn kịp gặp tụi nhỏ một ngày trước khi bay trở lại Mỹ. Tụi nhỏ năm nay sẽ có một mùa hè thật thú vị ở Việt Nam, còn mẹ Thanh Thảo thì tiếp tục bay show miệt mài đây”.