Con trai Ngô Kiến Huy hiếm hoi lộ chung khung hình với mẹ đẻ, diện mạo ngày lớn được nhận xét giống bố đến ngỡ ngàng

Con trai Ngô Kiến Huy hiếm hoi lộ diện bên mẹ ruột, thần sắc và diện mạo hiện tại khiến ai cũng ngỡ ngàng.
- Rộ bằng chứng cho thấy Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã 'nối lại tình xưa', thực hư thế nào?
- Từng bị hủy hợp đồng, phải bê trà sữa để kiếm tiền sau scandal có con riêng với em gái Thanh Thảo, cuộc sống Ngô Kiến Huy giờ ra sao?
Ngô Kiến Huy là một trong những ca sĩ trẻ thế hệ 9x vẫn giữ được sức nóng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng hoa thì có vẻ như đường tình cảm của nam ca sĩ khá lận đận. Sau mối tình 9 năm với Khổng Tú Quỳnh tưởng chừng có cái kết viên mãn thế nhưng vừa qua, cặp đôi đã thông báo chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người hâm mộ. Nhớ lại trước kia, Ngô Kiến Huy cũng từng phải chật vật khi vướng tin đồn có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo. Mặc dù, từ trước anh nay, anh không hề nhắc đến ồn ào này, song cuộc sống của cậu bé được cho là con của Ngô Kiến Huy vẫn nhận được nhiều sự chú ý.
Được biết, hiện tại, bé Jacky (được cho là con trai của Ngô Kiến Huy) được ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi và dạy dỗ. Hiện Jacky vẫn đang định cư và học tập tại Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thảo hào hứng khoe con trai nuôi Jacky về Việt Nam nghỉ hè. Nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ: “Anh Hai Jacky về đến Việt Nam là mặt tươi rói liền. Vẫn còn kịp gặp tụi nhỏ một ngày trước khi bay trở lại Mỹ. Tụi nhỏ năm nay sẽ có một mùa hè thật thú vị ở Việt Nam, còn mẹ Thanh Thảo thì tiếp tục bay show miệt mài đây”.
Đăng kèm dòng trạng thái, Thanh Thảo còn đăng tải hình ảnh chụp cùng Jacky Minh Trí. Có thể thấy rõ, cậu nhóc nay trông cao lớn hơn và ngày càng tuấn tú, khôi ngô. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ được cho là giống hệt Ngô Kiến Huy.
Đáng chú ý, trong lần xuất hiện này còn có Thụy Anh – mẹ ruột Jacky Minh Trí. Đây cũng là lần hiếm hoi con trai của Thanh Thảo đứng cùng khung hình với mẹ ruột và các em cùng cha khác mẹ. Nhan sắc của em gái Thanh Thảo cũng được nhân xét ngày càng thăng hạng.
Theo chia sẻ của ca sĩ Thanh Thảo thì giọng ca “Truyền thái y” chưa từng thăm hỏi quý tử duy nhất của mình. Cho đến nay, mâu thuẫn giữa Ngô Kiến Huy và gia đình Thanh Thảo vẫn chưa được tháo gỡ, có thể vì vậy mà mối quan hệ của hai bên vẫn khá căng thẳng.