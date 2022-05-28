Sau hơn 10 năm bị đồn 'gài bẫy' để có con với Ngô Kiến Huy, cuộc sống của em gái Thanh Thảo giờ ra sao?

Sau hơn 10 năm vụ lùm xùm có con riêng của Ngô Kiến Huy, cuộc sống của Thụy Anh vẫn luôn khiến dư luận tò mò và bàn tán xôn xao.

Thụy Anh là em gái ruột của ca sĩ Thanh Thảo. Có thời gian, cô tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Song, tên tuổi của nữ ca sĩ không được nhiều khán giả chú ý đến nên cô dần lui về hậu trường để phụ giúp Thanh Thảo quản lý công ty giải trí. Năm 2011, cô gây chú ý khi thừa nhận có con trai đầu lòng tên Jacky Minh Trí với Ngô Kiến Huy. Khi người trong cuộc phản bác, nữ ca sĩ 8x còn bị nghi ngờ đã "gài bẫy" để có con với đồng nghiệp. Về phía Thanh Thảo, cô không ít lần giận dữ, chỉ trích đàn em là vô trách nhiệm. Và phải đến khi Jacky Minh Trí được xét nghiệm ADN vào năm 2012, Ngô Kiến Huy mới chịu thừa nhận cậu bé là con của mình.

Thụy Anh thừa nhận có con trai đầu lòng tên Jacky Minh Trí với Ngô Kiến Huy - Ảnh: Internet Trước những ồn ào khi ấy, Thụy Anh lựa chọn im lặng không lên tiếng. Sau khi Thụy Anh sinh con, Thanh Thảo quyết định nhận nuôi, trở thành mẹ hợp pháp và đưa em gái sang Mỹ sống và học tập để tránh xa những thị phi. Sau khi sang Mỹ định cư, Thụy Anh bắt đầu cuộc sống mới, bỏ lại phía sau những ồn ào chấn động một thời, cô cũng không còn nhắc tới Ngô Kiến Huy. Đến năm 2017, Thuỵ Anh bất ngờ thông báo kết hôn với ông xã Việt kiều. Cô khẳng định chồng mình không phải đại gia, anh là người chồng tâm lý và rất yêu thương vợ.

Cuộc sống viên mãn của Thụy Anh ở trời Tây - Ảnh: FBNV Hiện tại, em gái Thanh Thảo đã có một tổ ấm hạnh phúc và đã là bà mẹ 3 con. Cô cũng hay chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ của chồng và con trai Jacky Minh Trí. Dù không cùng một dòng máu nhưng rõ ràng chồng của Thụy Anh vô cùng yêu thương con riêng của vợ. Thụy Anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh của chồng và con trai khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Thụy Anh đưa các con về thăm quê nhà Việt Nam - Ảnh: FBNV Gần đây, Thuỵ Anh đã đưa con trai về thăm quê nhà Việt Nam và tụ họp cùng chị gái Thanh Thảo. Cuộc sống thoải mái dường như khiến cô thoải mái, vui vẻ và nhan sắc thăng hạng hơn trước rất nhiều.

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