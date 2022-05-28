Sau hơn 10 năm bị đồn 'gài bẫy' để có con với Ngô Kiến Huy, cuộc sống của em gái Thanh Thảo giờ ra sao?

Hậu trường 28/05/2022 08:52

Sau hơn 10 năm vụ lùm xùm có con riêng của Ngô Kiến Huy, cuộc sống của Thụy Anh vẫn luôn khiến dư luận tò mò và bàn tán xôn xao.

Thụy Anh là em gái ruột của ca sĩ Thanh Thảo. Có thời gian, cô tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Song, tên tuổi của nữ ca sĩ không được nhiều khán giả chú ý đến nên cô dần lui về hậu trường để phụ giúp Thanh Thảo quản lý công ty giải trí. Năm 2011, cô gây chú ý khi thừa nhận có con trai đầu lòng tên Jacky Minh Trí với Ngô Kiến Huy.

Khi người trong cuộc phản bác, nữ ca sĩ 8x còn bị nghi ngờ đã "gài bẫy" để có con với đồng nghiệp. Về phía Thanh Thảo, cô không ít lần giận dữ, chỉ trích đàn em là vô trách nhiệm. Và phải đến khi Jacky Minh Trí được xét nghiệm ADN vào năm 2012, Ngô Kiến Huy mới chịu thừa nhận cậu bé là con của mình. 

thuy anh
Thụy Anh thừa nhận có con trai đầu lòng tên Jacky Minh Trí với Ngô Kiến Huy - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào khi ấy, Thụy Anh lựa chọn im lặng không lên tiếng. Sau khi Thụy Anh sinh con, Thanh Thảo quyết định nhận nuôi, trở thành mẹ hợp pháp và đưa em gái sang Mỹ sống và học tập để tránh xa những thị phi.

Sau khi sang Mỹ định cư, Thụy Anh bắt đầu cuộc sống mới, bỏ lại phía sau những ồn ào chấn động một thời, cô cũng không còn nhắc tới Ngô Kiến Huy. Đến năm 2017, Thuỵ Anh bất ngờ thông báo kết hôn với ông xã Việt kiều. Cô khẳng định chồng mình không phải đại gia, anh là người chồng tâm lý và rất yêu thương vợ.

thuy anh 1
Cuộc sống viên mãn của Thụy Anh ở trời Tây - Ảnh: FBNV

Hiện tại, em gái Thanh Thảo đã có một tổ ấm hạnh phúc và đã là bà mẹ 3 con. Cô cũng hay chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ của chồng và con trai Jacky Minh Trí. Dù không cùng một dòng máu nhưng rõ ràng chồng của Thụy Anh vô cùng yêu thương con riêng của vợ. Thụy Anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh của chồng và con trai khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

thuy anh 2
Thụy Anh đưa các con về thăm quê nhà Việt Nam - Ảnh: FBNV

Gần đây, Thuỵ Anh đã đưa con trai về thăm quê nhà Việt Nam và tụ họp cùng chị gái Thanh Thảo. Cuộc sống thoải mái dường như khiến cô thoải mái, vui vẻ và nhan sắc thăng hạng hơn trước rất nhiều. 

Rộ bằng chứng cho thấy Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã 'nối lại tình xưa', thực hư thế nào?

Rộ bằng chứng cho thấy Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã 'nối lại tình xưa', thực hư thế nào?

Vừa qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau một bằng chứng cho thấy Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã thực sự quay lại?

Xem thêm
Từ khóa:   em gái Thanh Thảo Ngô Kiến Huy sao Việt Thụy Anh

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 44 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An