Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn'

Tuy nhiên, đầu năm 2021, nam ca sĩ bất ngờ bị đồn hẹn hò với Uyên Endy qua hàng loạt dấu hiệu như dùng đồ đôi, đi du lịch riêng, nuôi chung thú cưng, ở chung nhà qua những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân.

Sau khi chia tay nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy trở nên kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư trước công chúng.

Khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, giọng ca 'Truyền thái y' từ chối trả lời và không đưa ra bất kì phản hồi nào về nghi vấn trên. Trái với sự im lặng của Ngô Kiến Huy, Uyên Endy lại phủ nhận quan hệ tình cảm và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Được biết Uyên Endy là hot girl của Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cô nàng đã tốt nghiệp và vừa khoe thẻ luật sư cách đây không lâu. Người đẹp này sở hữu gương mặt khả ái. có nhiều ưu điểm nổi bật về ngoại hình như chiều cao, nụ cười duyên, đôi mắt to,...Không hoạt động nghệ thuật, song nhan sắc cô nàng không thua bất cứ mỹ nhân nổi tiếng nào.Cô nàng đang là chủ của hai tiệm nail.

Cặp đôi bị phát hiện nuôi chung mèo - Ảnh: IGNV

Đeo vòng cặp - Ảnh: IGNV

Diện đồ cặp - Ảnh: IGNV

Đĩa sushi cùng một địa chỉ - Ảnh: IGNV

Bức tranh mà Uyên Endy vẽ đặt tại căn nhà của Ngô Kiến Huy - Ảnh: IGNV

Bẵng đi một thời gian, Ngô Kiến Huy cùng tình tin đồn lại tiếp tục lộ dấu hiệu hẹn hò khi liên tục chụp hình ở những địa điểm giống nhau. Các "thám tử mạng" phát hiện hầu hết hình ảnh mà hot girl sinh năm 1997 đăng tải trên trang cá nhân đều trùng khớp với ảnh của chàng "Bắp" đã chụp.

Tag thẳng Ngô Kiến Huy vào trạng thái - Ảnh: FBNV

Check in cùng một địa điểm - Ảnh: FBNV

Điển hình mới đây, Uyên Endy đã chia sẻ ảnh chụp tại khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, trong hình có ai đó đang bơi. Và bể bơi này lại "vô tình" giống với nơi Ngô Kiến Huy chụp ảnh cách đây ít ngày.

Bể bơi này lại "vô tình" giống nơi Ngô Kiến Huy chụp ảnh cách đây ít ngày - Ảnh: IGNV

Sự trùng hợp giữa cặp đôi nhiều đến mức gần như không ai tin vào lời phủ nhận hẹn hò mà người trong cuộc - Uyên Endy đã nói trước đó. Thậm chí, trên mạng xã hội TikTok, dân tình còn chia sẻ rầm rộ đoạn clip tổng hợp những dấu hiệu hẹn hò của Ngô Kiến Huy và tình tin đồn.

Hiện tại, người hâm mộ không ngừng để lại lời chúc phúc hy vọng cặp "trai tài gái sắc" nhanh chóng lên tiếng công khai tình cảm.