Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn'

Hậu trường 20/04/2022 19:39

Netizen soi được 'một đống' hint hẹn hò nhưng Ngô Kiến Huy và tình tin đồn vẫn kiên quyết phủ nhận.

Sau khi chia tay nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy trở nên kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư trước công chúng.

Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 1
Ngô Kiến Huy khá kín tiếng trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đầu năm 2021, nam ca sĩ bất ngờ bị đồn hẹn hò với Uyên Endy qua hàng loạt dấu hiệu như dùng đồ đôi, đi du lịch riêng, nuôi chung thú cưng, ở chung nhà qua những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân.

Được biết Uyên Endy là hot girl của Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cô nàng đã tốt nghiệp và vừa khoe thẻ luật sư cách đây không lâu. Người đẹp này sở hữu gương mặt khả ái. có nhiều ưu điểm nổi bật về ngoại hình như chiều cao, nụ cười duyên, đôi mắt to,...Không hoạt động nghệ thuật, song nhan sắc cô nàng không thua bất cứ mỹ nhân nổi tiếng nào.Cô nàng đang là chủ của hai tiệm nail.

Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 2
Uyên Endy - Người tình tin đồn của Ngô Kiến Huy - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, giọng ca 'Truyền thái y' từ chối trả lời và không đưa ra bất kì phản hồi nào về nghi vấn trên. Trái với sự im lặng của Ngô Kiến Huy, Uyên Endy lại phủ nhận quan hệ tình cảm và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 3
Cặp đôi bị phát hiện nuôi chung mèo - Ảnh: IGNV
Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 4
Đeo vòng cặp - Ảnh: IGNV
Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 5
Diện đồ cặp - Ảnh: IGNV
Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 6
Đĩa sushi cùng một địa chỉ - Ảnh: IGNV
Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 7

Bức tranh mà Uyên Endy vẽ đặt tại căn nhà của Ngô Kiến HuyẢnh: IGNV

Bẵng đi một thời gian, Ngô Kiến Huy cùng tình tin đồn lại tiếp tục lộ dấu hiệu hẹn hò khi liên tục chụp hình ở những địa điểm giống nhau. Các "thám tử mạng" phát hiện hầu hết hình ảnh mà hot girl sinh năm 1997 đăng tải trên trang cá nhân đều trùng khớp với ảnh của chàng "Bắp" đã chụp.

Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 8
Tag thẳng Ngô Kiến Huy vào trạng thái - Ảnh: FBNV
Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 9
Check in cùng một địa điểm - Ảnh: FBNV

Điển hình mới đây, Uyên Endy đã chia sẻ ảnh chụp tại khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, trong hình có ai đó đang bơi. Và bể bơi này lại "vô tình" giống với nơi Ngô Kiến Huy chụp ảnh cách đây ít ngày.

Hint hẹn hò một rổ, Ngô Kiến Huy và 'tình tin đồn' vẫn kiên quyết hát bài ca 'đôi ta ở trên tình bạn' - Ảnh 10
Bể bơi này lại "vô tình" giống nơi Ngô Kiến Huy chụp ảnh cách đây ít ngày - Ảnh: IGNV

Sự trùng hợp giữa cặp đôi nhiều đến mức gần như không ai tin vào lời phủ nhận hẹn hò mà người trong cuộc - Uyên Endy đã nói trước đó. Thậm chí, trên mạng xã hội TikTok, dân tình còn chia sẻ rầm rộ đoạn clip tổng hợp những dấu hiệu hẹn hò của Ngô Kiến Huy và tình tin đồn.

Hiện tại, người hâm mộ không ngừng để lại lời chúc phúc hy vọng cặp "trai tài gái sắc" nhanh chóng lên tiếng công khai tình cảm.

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Em gái Thanh Thảo đã có những trải lòng về cuộc sống và sức khỏe khi sinh các con, dù không nhắc đến bé Jacky Minh Trí, CĐM vẫn réo tên Ngô Kiến Huy về ồn ào có con chung.

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