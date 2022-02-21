Xôn xao tấm thiệp cưới ghi rõ tên Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc, có cả thời gian và địa điểm rõ ràng khiến fan 'phát sốt'?

Hậu trường 21/02/2022 19:25

Nhiều người đang hoang mang với tấm thiệp cưới mang tên Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong Vbiz không ít những cặp đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa khiến netizen phải ra sức "đẩy thuyền" nhiệt tình. Trong số đó, phải kể tới Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình gameshow có màn tung hứng ăn ý làm dân tình "cồn cào" phải nói. Không chỉ "đẩy thuyền" trên các bình luận có sự tham gia của cả 2 mà thậm chí, người hâm mộ còn lập rất nhiều group để "đẩy thuyền" mong cả hai sớm trở thành một đôi.

Xôn xao tấm thiệp cưới ghi rõ tên Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc, có cả thời gian và địa điểm rõ ràng khiến fan 'phát sốt'? - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy được 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh: Internet

Sốc nhất phải kể đến sáng nay (21/2), trên mạng xã hội không khỏi xôn xao hình ảnh thiệp cưới mang tên Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc. Đáng chú ý, trong thiệp mời còn ghi rõ thời gian và địa điểm diễn ra lễ cưới. Chưa dừng lại, các fan còn tung cả hình ảnh cô dâu chú rể là Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc, khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng nhiều người đã không ngừng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Xôn xao tấm thiệp cưới ghi rõ tên Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc, có cả thời gian và địa điểm rõ ràng khiến fan 'phát sốt'? - Ảnh 2
Xôn xao tấm thiệp cưới ghi rõ tên Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc, có cả thời gian và địa điểm rõ ràng khiến fan 'phát sốt'? - Ảnh 3
Tấm thiệp cưới và ảnh cưới làm y như thật khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, trên thực tế, được biết, đây chỉ là hình ảnh được photoshop. Vì quá yêu mến cặp đôi và mong chờ một đám cưới cổ tích nên các fan mới bày ra chiêu trò tạo tấm thiệp mời và hình ảnh cô dâu chú rể y như thật vậy thôi! Thế là các fan chưa kịp ăn mừng đã phải hụt hẫng rồi.

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