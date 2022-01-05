Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch vướng nghi vấn 'nghỉ chơi', chính chủ có động thái gì?

Ninh Dương Lan Ngọc đã có động thái trả lời cho tin đồn nghỉ chơi với anh bạn thân ST Sơn Thạch.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đồn đoán tình bạn của S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc đã "toang" vì phát hiện họ không còn xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc, thậm chí tiệc sinh nhật của nam ca sĩ cũng không có bóng dáng của Lan Ngọc. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch được xem là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ nhất nhì Vbiz. Cả 2 thường xuyên đồng hành cùng nhau trong những sự kiện, chương trình truyền hình đến cả đời thường.

S.T Sơn Thạch và Lan Ngọc có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết - Ảnh: Internet Trước những đồn đoán xôn xao này, mới đây, trên trang cá nhân, Lan Ngọc đã có phản ứng khiến dân tình có thể thở phào nhẹ nhõm. Theo đó, trong một bài viết của Lan Ngọc, khi S.T Sơn Thạch để lại dòng bình luận khen ngợi thì Lan Ngọc liền hỏi nam ca sĩ về lời đồn rằng: "Anh nghỉ chơi em hả Ti?". Hồi đáp lại lời Lan Ngọc, ST khẳng định: " Thì nghĩ chơi thật chứ sao... Nhưng đã chuyển qua chế độ gia đình rồi!". S.T Sơn Thạch và Lan Ngọc đã có câu trả lời trước tin đồn nghỉ chơi - Ảnh: Chụp màn hình Dù không nhắc cụ thể đến lời đồn nhưng qua đó, cư dân mạng cũng ngầm hiểu ý. Có thể thấy, mối quan hệ giữa cả hai vẫn vô cùng thân thiết. Trước đây, S.T từng chia sẻ, anh và Lan Ngọc có cùng sở thích chung nên rất hợp nhau, bản thân cả hai cũng biết trước sẽ có tin đồn tình cảm vì luôn xuất hiện cùng nhau. Nam ca sĩ từng bộc bạch:

"Tôi khẳng định luôn chúng tôi vẫn là những người bạn rất okela. Chỉ là do khán giả yêu thương S.T, yêu thương Lan Ngọc nên ghép đôi lại. Tôi coi Lan Ngọc hơn mức một người bạn, cô ấy là gia đình nhỏ của tôi. Có nhiều điều, tôi không thể nói với ai mà chỉ nói được với Lan Ngọc. Ngược lại Lan Ngọc cũng chỉ nói với tôi. Tôi và Ninh Dương Lan Ngọc đã thề không bao giờ phản bội nhau".

Chi Dân ngầm xác nhận chia tay Ninh Dương Lan Ngọc chỉ qua chi tiết này? Dòng trạng thái của Chi Dân khiến nhiều người tò mò và ngờ vực cho rằng đang có ý nhắn nhủ tới ai đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ninh-duong-lan-ngoc-va-st-son-thach-vuong-nghi-van-nghi-choi-chinh-chu-co-dong-thai-gi-444514.html