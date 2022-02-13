Choáng: Lan Ngọc 'hớ miệng' làm lộ mức cát xê khủng của Ngô Kiến Huy trong một ngày chạy show!

Hậu trường 13/02/2022 08:38

Ngoài tiết lộ mức thu nhập khủng, Ngô Kiến Huy còn bị Lan Ngọc làm lộ luôn giá trị căn penthouse hiện tại?

Vốn là đôi đồng nghiệp vô cùng thân thiết và cùng tham gia nhiều show truyền hình nên mới đây, trong một chương trình talkshow riêng của Lan Ngọc không thể vắng mặt của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Đáng chú ý, trong tập hậu trường vừa được nữ diễn viên đăng tải, đã vô tình tiết lộ mức cát xê khủng của đàn anh.

Theo Lan Ngọc chia sẻ, khi mời Ngô Kiến Huy tham gia chương trình của mình rất dễ dàng và đàn anh chỉ lấy tiền thù lao 300 nghìn đồng, có khi còn giảm giá thêm 50 nghìn đồng. Nghe thông tin như "sét đánh ngang tai", Ngô Kiến Huy liền tỏ vẻ hờn dỗi: "Cho tôi đi về, không quay nữa. Hôm nay tôi phải bỏ 3 show để đi quay cho Ninh Dương Lan Ngọc mà bị đối xử như thế này đây".

Choáng: Lan Ngọc 'hớ miệng' làm lộ mức cát xê khủng của Ngô Kiến Huy trong một ngày chạy show! - Ảnh 1
Mức cát-xê của Ngô Kiến Huy được Lan Ngọc tiết lộ gây choáng - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, để kịp thời ngăn cản ý định "bùng show" của đàn anh, Lan Ngọc nhanh nhảu tiết lộ mức cát-xê khủng của Ngô Kiến Huy mỗi lần đi show: "Thực ra, một show hiện tại của anh Ngô Kiến Huy là 50 triệu, có show lên tới 100 triệu. Một ngày, anh Ngô Kiến Huy có thể quay được tới 20 show. Tính ra anh ấy kiếm được tới tỷ đồng một ngày".

Chưa dừng tại đó, Lan Ngọc cũng tiết lộ thêm về cơ ngơi khủng của Ngô Kiến Huy khiến khán giả vô cùng bất ngờ: "Tôi cũng được biết, hiện tại anh Ngô Kiến Huy đang ở một căn penthouse trị giá lên đến 22 tỷ đồng. Căn penthouse này anh Ngô Kiến Huy vừa mua xong, còn chưa tân gia nên tôi không biết sẽ phải mua gì để tặng tân gia cho anh ấy".

Choáng: Lan Ngọc 'hớ miệng' làm lộ mức cát xê khủng của Ngô Kiến Huy trong một ngày chạy show! - Ảnh 2
Ngô Kiến Huy hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như MC, ca sĩ, và còn kinh doanh,... - Ảnh: Internet

Dù chưa xác định được thông tin Lan Ngọc chia sẻ về Ngô Kiến Huy có thật hay không nhưng netizen tin rằng con số cát xê này hoàn toàn có cơ sở. Vì trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy luôn phấn đấu năng nổ trong showbiz Việt với nhiều vai trò. Nam ca sĩ hết ra sản phẩm mới lại giữ vai trò MC và gần đây nhất, khi tham gia Running Man Việt còn ẵm luôn cúp Quán quân mùa 2. 

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