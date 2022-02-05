Ngô Kiến Huy bất ngờ bị tố 'đạo nhái' aespa trong MV mới

Hậu trường 05/02/2022 15:27

MV Trạm Sạc Cảm Xúc của Ngô Kiến Huy sau 1 tháng ra mắt bất ngờ bị cư dân mạng soi ra chi tiết giống với một MV của nhóm nhạc K-pop aespa.

Sau hơn 1 tháng ra mắt, MV Trạm Sạc Cảm Xúc của Ngô Kiến Huy kết hợp cùng Suni Hạ Linh, Seachains, Hứa Kim Tuyền bất ngờ dính nghi vấn đạo nhái concept MV của aespa - một nhóm nhạc khá nổi tiếng đến từ Hàn Quốc.

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Bài đăng so sánh điểm trùng hợp giữa 2 MV thu hút hàng nghìn lượt tương tác

Theo đó, trong MV Trạm Sạc Cảm Xúc, một cảnh quay đã sử dụng background là cánh cổng gồm nhiều hình trong liên tiếp nhau có màu xanh lá và quả thật có nhiều chi tiết tương đồng với hình ảnh trong MV của aespa. Tuy nhiên, ngay dưới bài đăng so sánh giữa hai hình ảnh đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau xuất hiện.

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Nhiều bình luận bênh vực cho MV của Ngô Kiến Huy khi khẳng định không có sự đạo nhái, tuy nhiên cũng có ý kiến chỉ ra sự tương đồng

Khác với phần đông trường hợp vướng vào nghi vấn đạo nhái khác, lần này Ngô Kiến Huy đã được nhiều netizen lên tiếng bênh vực. Nhiều ý kiến cho rằng đồ họa cánh cổng hình tròn thật ra khá phổ biến và từng được sử dụng trên nhiều sân khấu âm nhạc và trang trí, kiến trúc. Không những vậy, trong MV của Ngô Kiến Huy thì nó còn là biểu tượng của ứng dụng mà nam ca sĩ hợp tác cùng.

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Concept hình tròn lồng vào nhau xuất hiện trong thiết kế sân khấu và kiến trúc

Ảnh: Internet, chụp màn hình

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Từ khóa:   Ngô Kiến Huy aespa Ngô Kiến Huy đạo nhái

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