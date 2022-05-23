Rộ bằng chứng cho thấy Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã 'nối lại tình xưa', thực hư thế nào?

Vừa qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau một bằng chứng cho thấy Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã thực sự quay lại?

Mới đây tài khoản TikTok Bắp - Dâu chuyên đăng tải nhiều đoạn clip của cặp đôi Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã cho lên sóng một đoạn clip facetime nói chuyện cực kì vui vẻ của Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh. Đoạn clip sau khi lên sóng chưa đầy 1 ngày đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng khi thu về gần 20.000 lượt xem và hàng trăm lượt tương tác.

MXH rộ một đoạn clip facetime nói chuyện cực kì vui vẻ của Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên đây chỉ là clip ghép video riêng của cả người vào trong một khung hình khiến cho nhiều khán giả nhầm lẫn. Có lẽ người hâm mộ vì quá tiếc nuối mối tình này mà tạo nên clip nói trên. Nhiều bình luận thậm chí còn ước gì đoạn facetime ở trên là thật.

“Ước gì đây là sự thật nhỉ”

“Ước là thật”

“Chuyện tình rất đẹp nhưng rất tiếc họ không đi cùng nhau nữa”

Sau thời gian âm thầm tìm hiểu, cả hai công khai chuyện hẹn hò và nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Tuy nhiên về phía khán giả, cuộc tình này lại nhận được loạt phản ứng đa chiều.

Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh chia tay sau 8 năm bên nhau - Ảnh: Internet

Mặc cho mọi khó khăn và lùm xùm tình ái của Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh vẫn kiên quyết bên cạnh ủng hộ anh. Tuy nhiên, đến tháng 5/2018, thông tin cặp đôi này đã đường ai nấy đi sau 8 năm gắn bó thu hút nhiều sự bàn tán trên các diễn đàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-bang-chung-cho-thay-ngo-kien-huy-va-khong-tu-quynh-da-noi-lai-tinh-xua-thuc-hu-the-nao-470552.html