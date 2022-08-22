Nhan sắc "không phải dạng vừa" của loạt hot girl quân nhân gây sốt trên MXH

Tại thời điểm đó, hot girl 2K thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh việc học chuyên ngành múa (hệ dân sự) tại trường, Diệu Linh còn được học song song các chương trình văn hóa tương tự như những học sinh bình thường để có thể hoàn thành chương trình THPT.

Trên trang cá nhân, "hot girl quân phục" một thời luôn gây ấn tượng với sắc vóc đẹp như minh tinh khi ở ngoài đời.

Cô nàng luôn trao dồi mọi kỹ năng, từ học tập trong sách vở cho đến hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Hiện tại, Diệu Linh đang thử sức trong vai trò người mẫu ảnh và cũng đảm nhận một số vai diễn trong các bộ phim ngắn.

Hiện tại, Diệu Linh đang thử sức trong vai trò người mẫu ảnh và cũng đảm nhận một số vai diễn trong các bộ phim ngắn.

Nguyễn Đặng Anh Phương

Nguyễn Đặng Anh Phương là "hot girl quân nhân" từng nổi đình đám trên MXH nhờ những khoảnh khắc mặc trang phục quân đội vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp của Anh Phương lại tỷ lệ thuận với sự thông minh và độ khéo léo của cô nàng.

Anh Phương là "hot girl quân nhân" từng nổi đình đám trên MXH nhờ những khoảnh khắc mặc trang phục quân đội vô cùng xinh đẹp.

Xinh đẹp là thế, cô Trung úy Anh Phương còn được biết đến là một MC, diễn viên, người mẫu tự do. Được tạo hóa ưu ái cho một ngoại hình chuẩn mẫu, đáng mơ ước của nhiều chị em phụ nữ nên Anh Phương tự tin theo đuổi các style thời trang khác nhau.

Ngoài đời, "hot girl quân nhân" ưa chuộng phong cách quyến rũ, thế nhưng những shoot hình mà cô nàng đăng tải lại không hề phản cảm. Thay vào đó là một thần thái hút hồn, thanh tú.

"hot girl quân nhân" ưa chuộng phong cách quyến rũ, nhưng lại không hề phản cảm.

Nguyễn Nga (Mina Young)

Nguyễn Nga còn có biệt danh là Mina Young, sinh năm 1998. Cô nàng được cư dân mạng gọi là “hot girl quân nhân” nhờ nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp.

Tháng 3/2019, bức ảnh cô mặc quân phục lan truyền trên mạng xã hội, từ đó mà Mina được nhiều người biết đến hơn.

Mina Young được cư dân mạng gọi là “hot girl quân nhân” nhờ nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp.

Nhiều người cho rằng vẻ ngoài của 9X khá giống với hot girl Hàn Quốc. Mina Young từng chia sẻ rằng mình có niềm đam mê âm nhạc từ bé và từng tham gia nhiều CLB tại phường, thành phố.

Cô cũng thường cover các hit mới và đăng tải lên mạng, mỗi bài đăng của cô đều nhận được hàng chục nghìn lượt thích và nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc.

hiều người cho rằng vẻ ngoài của 9X khá giống với hot girl Hàn Quốc

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền là cô nàng sinh năm 1997, quê Vĩnh Phúc. Thu Hiền là nữ Thiếu úy xinh đẹp từng gây chú ý trên mạng khi xuất hiện trong chương trình Bạn muốn hẹn hò số đặc biệt dành cho quân nhân chuyên nghiệp.

Thu Hiền là nữ Thiếu úy xinh đẹp từng gây chú ý trên mạng khi xuất hiện trong chương trình Bạn muốn hẹn hò.

Thu Hiền tốt nghiệp hệ trung cấp Y sĩ đa khoa của Học viện Quân Y, cô "đốn tim" khán giả nhờ nét đẹp mặn mà, nữ tính cùng với đôi mắt to và nụ cười xinh xắn.

Nữ đặc công sinh năm 1997 cũng từng chia sẻ rằng cô có mong muốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.