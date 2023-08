Park Si Eun (42 tuổi) là nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc, từng tham gia những bộ phim như Nonstop, The Iron Empress, It Was Love, Hold My Hand,... Năm 2015, cô kết hôn với nam tài tử Jin Tae Hyun. Đến năm 2019, họ nhận nuôi 1 con gái năm nay đã vào đại học.

Trước đó, trên trang cá nhân, Jin Tae Hyun tiết lộ vợ mang bầu hồi tháng 3 nhưng sau đó không thấy tim thai. Tháng 11/2020, vợ chồng có tin vui song không giữ được thai nhi. "Hai lần sảy thai liên tiếp, chúng tôi cảm nhận nỗi tuyệt vọng, đau đớn không thể diễn đạt thành lời", Jin Tae Hyun viết. Đôi vợ chồng nhiều lần ôm nhau khóc.