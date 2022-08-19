"Nỗi đau chưa lành nối tiếp chuỗi ngày bi thương" Vợ chồng Park Si Eun và Jin Tae Hyun lại một lần nữa đau đớn tột cùng khi mất con lần thứ 3

Hậu trường 19/08/2022 20:12

Mất con chỉ 20 ngày trước khi sinh, vợ chồng Park Si Eun và Jin Tae Hyun tuyệt vọng trải qua nỗi đau mất con lần 3.

Park Si Eun (42 tuổi) là nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc, từng tham gia những bộ phim như Nonstop, The Iron Empress, It Was Love, Hold My Hand,... Năm 2015, cô kết hôn với nam tài tử Jin Tae Hyun. Đến năm 2019, họ nhận nuôi 1 con gái năm nay đã vào đại học.

'Nỗi đau chưa lành nối tiếp chuỗi ngày bi thương' Vợ chồng Park Si Eun và Jin Tae Hyun lại một lần nữa đau đớn tột cùng khi mất con lần thứ 3 - Ảnh 1
Park Si Eun và Jin Tae Hyun sau khi kết hôn đã nhận nuôi 1 con gái năm nay đã vào đại học.

Trước đó, trên trang cá nhân, Jin Tae Hyun tiết lộ vợ mang bầu hồi tháng 3 nhưng sau đó không thấy tim thai. Tháng 11/2020, vợ chồng có tin vui song không giữ được thai nhi. "Hai lần sảy thai liên tiếp, chúng tôi cảm nhận nỗi tuyệt vọng, đau đớn không thể diễn đạt thành lời", Jin Tae Hyun viết. Đôi vợ chồng nhiều lần ôm nhau khóc.

Jin Tae Hyun nói thương vợ vất vả, chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Anh động viên vợ: "Cố lên em nhé, Anh yêu em, Si Eun". Đôi diễn viên quyết định cố gắng quên nỗi đau để sống cho hiện tại, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Vào đầu năm nay, Jin Tae Hyun vui mừng thông báo tin vợ mang thai trên trang cá nhân: "Vào năm 2021, chúng tôi đã mất con đến 2 lần. Cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Nhưng vào tháng 12, 1 điều kỳ diệu khác đã đến". Jin Tae Hyun cho biết vợ và em bé trong bụng đều khỏe mạnh. Đông đảo cư dân mạng đã để lại lời chúc mừng vợ chồng diễn viên.

'Nỗi đau chưa lành nối tiếp chuỗi ngày bi thương' Vợ chồng Park Si Eun và Jin Tae Hyun lại một lần nữa đau đớn tột cùng khi mất con lần thứ 3 - Ảnh 2
Cả hai đón nhận tin vui vào đầu năm nay sau 2 lần sảy thai liên tiếp.

Cứ ngỡ cặp vợ chồng sẽ nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn, đớn đau khi Jin Tae Hyn bất ngờ chia sẻ tin buồn vợ đã mất con chưa sinh trên Instagram. “Chỉ 3 tuần nữa, chúng tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của con mình. Nhưng em bé đã rời khỏi chúng tôi chỉ 20 ngày trước khi ra đời. Kể từ đây, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc vợ tôi trong quá trình bình phục. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều kỳ diệu nhỏ bé đã đến với chúng tôi trong một thời gian ngắn. Dù nước mắt tôi không ngừng rơi nhưng tôi chỉ khóc thêm một lúc nữa thôi trước khi đứng dậy vì gia đình". 

Nam tài tử tiết lộ em bé ra đi vào ngày 16/8 vừa qua. Bé bị ngưng tim thai không rõ lý do. Khoảnh khắc đứng trước cửa phòng sinh của vợ nhưng không thể đón con chào đời như những ông bố khác khiến anh suy sụp nhưng anh sẽ cố gắng vực dậy vì hiểu rằng bà xã sẽ càng đau đớn hơn mình. 

'Nỗi đau chưa lành nối tiếp chuỗi ngày bi thương' Vợ chồng Park Si Eun và Jin Tae Hyun lại một lần nữa đau đớn tột cùng khi mất con lần thứ 3 - Ảnh 3
Dù tuyệt vọng khi mất đi đứa con thứ 3 nhưng Jin Tae Hyun vẫn cố gắng động viên tinh thần cho bà xã

Jin Tae Hyun kết thúc bài đăng của mình bằng những lời yêu thương ấm áp dành cho vợ: “Gửi Si Eun, người anh yêu rất nhiều. Đó không phải là lỗi của ai cả, vì vậy xin em đừng tự trách mình. Anh nghĩ lúc này cả em và anh đều đang rất buồn. Nhưng cảm ơn em đã ôm đứa con của chúng ta trong suốt chín tháng, giờ thì con có thể nghỉ ngơi rồi. Bất kể ai nói gì, anh vẫn ổn. Anh yêu em". 

'Nỗi đau chưa lành nối tiếp chuỗi ngày bi thương' Vợ chồng Park Si Eun và Jin Tae Hyun lại một lần nữa đau đớn tột cùng khi mất con lần thứ 3 - Ảnh 4
Chưa được một ngày làm cha nhưng Jin Tae Hyun luôn yêu thương và chăm sóc cho bà xã từng chút một, điều này càng khiến người hâm mộ không khỏi xót thương cho cả 2 vợ chồng 

Bài đăng của Jin Tae Hyun đã thu hút nhiều sự chú ý. Ai cũng xót xa cho tình huống đau lòng của vợ chồng Jin Tae Hyun - Park Si Eun. Năm ngoái, nữ diễn viên đã bị sảy thai đến hai lần liên tiếp. Jin Tae Huyn tuyệt vọng, đau đớn đến mức "không diễn tả nổi thành lời". Hai vợ chồng nhiều lần ôm nhau khóc vì buồn, sau đó động viên nhau vượt qua khó khăn, tìm cơ hội mới.

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