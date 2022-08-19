Mỹ Tâm lộ nghi vấn "cô đơn", netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến?

Sao Việt 19/08/2022 11:29

Mỹ Tâm chia sẻ cách để bước qua cô đơn, netizen nghi vấn phải chăng đã chia tay tình trẻ Mai Tài Phến?

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ nổi tiếng và có lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz Việt. Ngoài giọng hát và những bản tình ca làm nên tên tuổi, chuyện tình cảm của cô cũng là đề tài được công chúng quan tâm.

Mỹ Tâm lộ nghi vấn 'cô đơn', netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến? - Ảnh 1
Mỹ Tâm

Cặp đôi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "bén duyên" nhau từ những lần hợp tác. Khi những hình ảnh đầu tiên hé lộ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sau đó, trong một bài phỏng vấn với truyền thông, Mỹ Tâm đã chính thức xác nhận đang hẹn hò Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm lộ nghi vấn 'cô đơn', netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến? - Ảnh 2

Mỹ Tâm lộ nghi vấn 'cô đơn', netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến? - Ảnh 3
Mỹ Tâm - Mai Tài Phến là cặp đôi được công chúng quan tâm nhất nhì làng giải trí Việt bởi độ đẹp đôi và dễ thương của cả hai ngôi sao đình đám. 

Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải "rào trước đón sau" mỗi khi ở cạnh nhau. Mỹ Tâm khẳng định bạn trai không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm của đàn em. "Chúng tôi đi chung với nhau hoài mà. Mai Tài Phến là người dễ thương, tôi đi chung thấy vui lắm, phần nào giảm bớt stress trong công việc", nữ ca sĩ từng chia sẻ. 

Mỹ Tâm lộ nghi vấn 'cô đơn', netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến? - Ảnh 4
Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo

Mới đây, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm lại khiến người hâm mộ có một phen đứng ngồi không yên. Cụ thể fanpage của anh chàng đã âm thầm bỏ theo dõi Facebook của Mỹ Tâm. Đây là điều lần đầu tiên diễn ra kể từ khi họ quen biết nhau. Không ít fan lo lắng, nghi cặp đôi đã xảy ra chuyện.

Mỹ Tâm lộ nghi vấn 'cô đơn', netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến? - Ảnh 5
Mai Tài Phến bất ngờ bỏ theo dõi Mỹ Tâm khiến dân tình "đứng ngồi không yên" 

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Mai Tài Phến lại bấm theo dõi Mỹ Tâm trở lại. Tài khoản của “họa mi tóc nâu” lại là tài khoản duy nhất được anh chàng theo dõi trên MXH. Có vẻ như Mai Tài Phến vừa có một pha lỡ tay mà thôi. 

Tin đồn chưa kịp "nguội dần", Mỹ Tâm lại bất ngờ có động thái khiến dân tình hoang mang, xôn xao dữ dội. Cụ thể, trên trang cá nhân Facebook, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ không khỏi bàn tán khi đăng ảnh khoe nhan sắc xinh tươi, trẻ trung lúc đang làm vườn.

Đáng chú ý là cô đính kèm caption ẩn ý khẳng định tình trạng độc thân ở thời điểm hiện tại: "Cách bước qua mùa cô đơn của mình".

Mỹ Tâm lộ nghi vấn 'cô đơn', netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến? - Ảnh 6
Nữ ca sĩ gây chú ý bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý 

Động thái mới nhất của Mỹ Tâm khiến cho người hâm mộ đặt ra câu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai và đồng loạt gọi tên Mai Tài Phến vào giải thích. 

Hiện tại, vẫn chưa có bất kì thông tin nào xác nhận rằng cả hai đã "đường ai nấy đi", nhưng người hâm mộ mong rằng cả hai vẫn luôn trong trạng thái tốt đẹp. 

"Đúng thời điểm nhưng sai người" Dương Cẩm Lynh mất tất cả, ngậm ngùi chịu tổn thương sau đổ vỡ lần 2

"Đúng thời điểm nhưng sai người" Dương Cẩm Lynh mất tất cả, ngậm ngùi chịu tổn thương sau đổ vỡ lần 2

Đổ vỡ 2 lần trong tình yêu, Dương Cẩm Lynh "gần như hóa điên" vì mất lẫn tiền và tình, thừa nhận bản thân đã chọn sai người.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 24h sao Việt sao Việt hẹn hò Vbiz

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 14 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 39 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 20 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"