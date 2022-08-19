Mỹ Tâm lộ nghi vấn "cô đơn", netizen hoang mang liệu có thực sự chia tay với Mai Tài Phến?

Cặp đôi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "bén duyên" nhau từ những lần hợp tác. Khi những hình ảnh đầu tiên hé lộ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sau đó, trong một bài phỏng vấn với truyền thông, Mỹ Tâm đã chính thức xác nhận đang hẹn hò Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ nổi tiếng và có lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz Việt. Ngoài giọng hát và những bản tình ca làm nên tên tuổi, chuyện tình cảm của cô cũng là đề tài được công chúng quan tâm.

Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải "rào trước đón sau" mỗi khi ở cạnh nhau. Mỹ Tâm khẳng định bạn trai không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm của đàn em. "Chúng tôi đi chung với nhau hoài mà. Mai Tài Phến là người dễ thương, tôi đi chung thấy vui lắm, phần nào giảm bớt stress trong công việc", nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo

Mới đây, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm lại khiến người hâm mộ có một phen đứng ngồi không yên. Cụ thể fanpage của anh chàng đã âm thầm bỏ theo dõi Facebook của Mỹ Tâm. Đây là điều lần đầu tiên diễn ra kể từ khi họ quen biết nhau. Không ít fan lo lắng, nghi cặp đôi đã xảy ra chuyện.

Mai Tài Phến bất ngờ bỏ theo dõi Mỹ Tâm khiến dân tình "đứng ngồi không yên"

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Mai Tài Phến lại bấm theo dõi Mỹ Tâm trở lại. Tài khoản của “họa mi tóc nâu” lại là tài khoản duy nhất được anh chàng theo dõi trên MXH. Có vẻ như Mai Tài Phến vừa có một pha lỡ tay mà thôi.

Tin đồn chưa kịp "nguội dần", Mỹ Tâm lại bất ngờ có động thái khiến dân tình hoang mang, xôn xao dữ dội. Cụ thể, trên trang cá nhân Facebook, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ không khỏi bàn tán khi đăng ảnh khoe nhan sắc xinh tươi, trẻ trung lúc đang làm vườn.

Đáng chú ý là cô đính kèm caption ẩn ý khẳng định tình trạng độc thân ở thời điểm hiện tại: "Cách bước qua mùa cô đơn của mình".

Nữ ca sĩ gây chú ý bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý

Động thái mới nhất của Mỹ Tâm khiến cho người hâm mộ đặt ra câu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai và đồng loạt gọi tên Mai Tài Phến vào giải thích.

Hiện tại, vẫn chưa có bất kì thông tin nào xác nhận rằng cả hai đã "đường ai nấy đi", nhưng người hâm mộ mong rằng cả hai vẫn luôn trong trạng thái tốt đẹp.