Hoài Lâm xuất hiện tươi tắn bên bạn gái, không còn trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống

Thời gian qua, Hoài Lâm khiến người hâm mộ lo lắng khi liên tục xuất hiện với hình ảnh đờ đẫn, mệt mỏi, thậm chí ngủ gục khi livestream. Mới đây, nam ca sĩ đã bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ bên bạn gái khiến fan thở phào nhẹ nhõm.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cắt trong livestream của Hoài Lâm. Nam ca sĩ gây chú ý bởi gương mặt có phần hốc hác, lộ quầng thâm ở mắt. Điều khiến nhiều người lo lắng chính là cách nói chuyện không rõ ràng của giọng ca sinh năm 1995. Thậm chí, nam ca sĩ còn liên tục ngủ gật khi trò chuyện cùng khán giả. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng đối với sức khỏe và tinh thần hiện tại của nam ca sĩ. Thậm chí, nhiều khán giả đã để lại bình luận cho rằng tâm lý của Hoài Linh đang có sự bất ổn và mong anh có thể vượt qua giai đoạn này.

Trong livestream trước, Hoài Lâm lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tâm lý của anh. Tuy nhiên, sau đó, anh đã có động thái "bẻ lái" dập tan mọi lo lắng của người hâm mộ. Trên trang cá nhâncủa mình, nam ca sĩ bất ngờ gây chú ý khi đăng ảnh tình tứ bên bạn gái. Xuất hiện trong khung hình, trạng thái của Hoài Lâm khác hoàn toàn vớ trước. Anh tươi cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy năng lượng, sức sống, khác xa với hình ảnh mệt mỏi, ngủ gục trong đoạn livestream mới đây. Nam ca sĩ vui vẻ, nụ cười tươi tắn khi ở bên bạn gái mới Người hâm mộ "thở phào" khi thấy tinh thần của nam ca sĩ dần được cải thiện hơn. Trong suốt những năm tháng gắn bó với nghề ca sĩ, Hoài Lâm liên tục gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, một chuỗi scandal liên tục ập đến khiến sự nghiệp của nam ca sĩ tuột dốc không phanh. Một thời gian sau, anh bất ngờ tuyên bố về quê "ở ẩn" để chữa bệnh và hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật.

Từng được kỳ vọng sẽ là ngôi sao của thị trường giải trí, việc Hoài Lâm vắng bóng sau khi liên tiếp vướng ồn ào khiến nhiều người tiếc nuối. Trong khoảng thời gian im ắng, nam ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống của mình với khán giả và luôn hát tặng fan khi livestream, giọng hát của nam ca sĩ trẻ vẫn luôn được người hâm mộ đón nhận và dành nhiều tình cảm. Hi vọng rằng trong tương lai, Hoài Lâm có thể trở lại ánh đèn sân khấu và quay về với niềm đam mê ca của mình.

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