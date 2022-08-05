'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào'

Sao Việt 05/08/2022 10:36

Lệ Quyên cho biết bản thân không hề ngại ngần bất kì điều gì, điều khiến cô lo sợ là nợ ân tình và không đền đáp đủ cho một ai đó.

Cái tên Lệ Quyên hiện nay đã không còn quá xa lạ với nhiều khán giả, với giọng ca đầy 'mê hoặc' say đắm lòng người, khán giả đã ưu ái gọi cô là 'nữ hoàng phòng trà' hay 'nữ hoàng bolero'. Đùng với danh xưng 'nữ hoàng', trong thị trường nhan nhản những gương mặt và giọng hát hấp dẫn, Lệ Quyên vẫn xây cho mình được một hình tượng rất riêng, không lẫn lộn vào số đông. Đằm thắm – Sâu lắng pha đôi chút kiêu kì là những gì người ta cảm nhận khi nghe cô trình diễn. chính điều đó đã khiến cô trở nên đặc biệt và được nhiều người biết đến. 

'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 1
Nữ hoàng bolero - Lệ Quyên 

Nữ ca sĩ 1981, chinh phục các khán giả bằng giọng hát trầm ấm, nội lực khỏe khoắn, những khán giả khó tính nhất cũng phải say mê khi nghe cô nàng cất tiếng hát. Các bản hit của cô nàng từng một thời làm chao đảo thị trường âm nhạc như Mắt biếc, Con đường màu xanh, Như giấc chiêm bao,... Trước đó, nhiều thông tin đã tiết lộ mức cát - xê cho một đêm diễn của Lệ Quyên là một con số cực khủng lên đến hàng tỷ đồng trong một tháng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì không hề thua kém các sao Việt đình đám trong showbiz Việt.

'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 2
Lệ Quyên chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy và khỏe khoắn 

Lệ Quyên được xem là một trong những nữ ca sĩ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Là một người phụ nữ thành đạt, Lệ Quyên cũng thường xuyên chia sẻ các triết lí, quan điểm sống lên Facebook cá nhân. Mới đây, nữ ca sĩ đã có nhũng chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của công chúng, 'nữ hoàng bolero' nói về cuộc sống những điều cô đang lo sợ ở hiện tại. 

'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 3
Lệ Quyên được cho là người phụ nữ thành công nhất nhì làng giải trí Việt

Lệ Quyên viết: 'Phải rồi làm gì có người đàn bà nào như em. Em luôn muốn đối diện với bản mình trực diện và trung thực nhất.

Cho nên, em chưa bao giờ cần đến bất kỳ loại chất kích thích nào trên đời này xưa nay để vay mượn cảm giác bay bổng hưng phấn giả tạo của nó. Khi vui hay khi buồn nhất, tự bản thân em bằng cảm xúc của chính mình là quá đủ để hưởng thụ hay gặm nhấm.

Cần nhớ là nhớ, muốn quên là quên. Có lẽ em là người đàn bà sắt đá nhỉ?'.

Nữ ca sĩ cho rằng bản thân là người sắt đá, dễ nhớ cũng dể quên, mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn bản thân cô đều biết cách để tự vượt qua  mà không cần phải cố dựa vào một ai đó. Những dòng chia sẻ đầy cảm xúc và vô cùng dứt khoát của nữ ca sĩ khiến khán giả cho rằng 'nữ hoàng; là một người vô cùng mạnh mẽ và độc lập, không hề 'sắt đá' một chút nào. 

Cái tôi mạnh mẽ của cô nàng còn được khẳng định qua những dòng chia sẻ tiếp theo, cô còn cho biết bản thân không sợ điều tệ hại hay phải sợ bất kì một tiểu nhân nào. 

'Ừ... Em chẳng sợ những điều tệ hại nào cả, tiểu nhân nào hết. Nhưng điểm yếu của em là sự tử tế khi người khác buộc vào cổ em món nợ ân tình. Em sợ lắm, em chỉ sợ rằng mình không đền đáp đủ mà thôi.

Ngoài ra, cái gì em không từng nếm thử, chỉ là em thua thiệt quen nên nhẫn nhịn trở thành bản năng rồi.

Em biết là đủ, những ai liên quan biết là đủ... Còn lại có quan trọng gì đâu những khua môi múa mép ngoài kia, đừng mơ bám vào vạt váy em. Đó là cách em đương đầu với cuộc đời này trong tâm thế tự tại, vững vàng.

Nuốt sóng gió vào lòng, ươm thành hoa thơm lan toả, lan toả. Thế đấy! Thế nhé!
'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 4'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 5

'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 6
Dòng trạng thái và hình ảnh rạng rỡ được nữ ca sĩ chia sẻ lên Facebook cá nhân đã thu hút nhiều người hâm mộ

Trước những sóng gió giữa cuộc đời, giữa sự nghiệp và những áp lực dư luận có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cô nàng vẫn cho thấy bản thân không hề ngần ngại những điều này và cô sẵn sàng đón nhận tất cả. 

Nữ ca sĩ ý thức được bản thân muốn gì và cần phải làm gì để có thể giải quyết mọi thứ thật êm đẹp. Cách mà cô nàng tỏa sáng rực rỡ trong những rắc rối khiến người hâm mộ cũng hết lòng khen ngợi. 

'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 7
Lệ Quyên chẳng sợ điều gì, chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào, chỉ sợ không đền đáp đủ ân tình của người khác. 

Dưới bài đăng của mình, 'nữ hoàng bolero' cũng nhận được nhiều lời khen dành cho nhan sắc và lối suy nghĩ vô cùng độc lập của mình. 

'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 8
Khán giả dành lời khen cho suy nghĩ độc lập của nữ ca sĩ

Dù từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với bầu show trước đó, hiện tại nữ ca sĩ đã có thể mạnh mẽ đối diện với những sóng gió của cuộc đời. Cô cũng đã có cho mình một mối tình đẹp bên bạn trai kém 11 tuổi - Lâm Bảo Châu. Hiện tại nữ ca sĩ đã có đầy đủ mọi thứ từ nhan sắc, sự nghiệp thăng hoa và tình duyên êm ấm. 

'Nữ hoàng phòng trà' phát ngôn gây sốt: 'Tôi chằng cần bất kì chất kích thích nào để hưng phấn, cũng chẳng sợ bất kì tiểu nhân nào' - Ảnh 9
'Nữ hoàng phòng trà' hạnh phúc bên người yêu trẻ tuổi - Lâm Bảo Châu 
Lâm Bảo Châu có hành động tình tứ đốn tim người hâm mộ với Lệ Quyên giữa tin đồn chia tay

Lâm Bảo Châu có hành động tình tứ đốn tim người hâm mộ với Lệ Quyên giữa tin đồn chia tay

Sau khi Lệ Quyên liên tục vướng tin đồn chia tay tình trẻ Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh được bạn trai kém tuổi âu yếm giữa sân bay khiến netizen không khỏi bất ngờ.

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