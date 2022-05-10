Lệ Quyên khiến dân tình gật gù khi bất ngờ trải lòng: 'Người đàn bà tuổi 40 trong hình chưa bao giờ thấy an yên'

Sao Việt 10/05/2022 09:38

Trên trang cá nhân mới đây, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên bất ngờ trải lòng dài và nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng.

Ngoài giọng hát truyền cảm khiến người nghe thổn thức, Lệ Quyên còn sở hữu phong cách biểu diễn đầy ấn tượng. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn là nữ ca sĩ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ phía khán giả và người hâm mộ. Một trong những điều khiến nữ ca sĩ có thể nhập tâm vào từng giai điệu chính là sự từng trải của cô.

Mới đây, trên trang cá nhân, "nữ hoàng phòng trà" bất ngờ trải lòng, bày tỏ quan điểm về cuộc sống và nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng. Cô viết: "Chỉ khi ta thật sự viên mãn, ta mới hoan hỉ từ trong tâm với tất cả mọi thứ. Bình thản không phải từ khóe môi, càng chạy trốn cảm xúc thật càng đau đáu khôn nguôi. Đó là cách tự tra tấn bản thân của kẻ thiếu bản lĩnh".

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Lệ Quyên bất ngờ trải lòng ở độ tuổi tứ tuần - Ảnh: Chụp màn hình

"Đau khổ hay thất bại cứ mãi ở đấy, không xuyên qua nó,làm sao đuổi nó đi được. Ai cũng từng nếm vị đắng cay chát chúa, lấy đâu ra ngọt ngào nhiều thế, cuộc sống mà. Vấn đề ở chỗ, biết mình biết người, lượng sức mình mà bước đi, biết mình ở đâu để không trượt ngã tủi nhục và nên nhớ luôn phải thật. Ta có thể lừa cả thế giới nhưng đối diện với chính mình làm sao mà nguỵ biện, bẽ bàng lắm, sự thật hơn ai hết ta hiểu rõ mình mồn một", nữ ca sĩ giãi bày.

Những câu nói của Lệ Quyên đều đậm chất của một người từng trải trong chuyện tình cảm lẫn cuộc sống khiến ai nấy đều phải gật gù công nhận. Nữ ca sĩ tâm sự: "Và hiện tại, người đàn bà tuổi 40 trong hình chưa bao giờ thấy an yên như thế. Mọi thứ nhẹ nhàng hiện diện như một điều tất nhiên ai cũng thấy. Trên cuộc đời này, cái gì mà cô ấy chưa từng trải qua. Điều quan trọng nhất,đến bây giờ bản thân cô ấy biết sự an yên này là thật. Nó quý giá hơn tất cả những điều quý giá vậy nên không ai được phép lấy nó đi dù chỉ là ảnh hưởng đến nó cũng không được".

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Lệ Quyên - Ảnh: FBNV

Những câu nói của Lệ Quyên đều đậm chất của một người từng trải trong chuyện tình cảm lẫn cuộc sống. "Nữ hoàng phòng trà" từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm bên đại gia Đức Huy và tuyên bố chia tay, trong thời gian gần đây nữ ca sĩ đã tìm được hạnh phúc mới bên "tình trẻ kém 11 tuổi" - nam diễn viên Lâm Bảo Châu. 

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