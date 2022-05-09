'Vén màn' mối quan hệ của con trai riêng NSND Hồng Vân và bố dượng chỉ qua một động thái công khai

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn bên diễn viên gạo cội Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân từng trải qua một đời chồng và có con trai riêng tên là Khôi Nguyên (tên thân mật là Trê Phi).

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn bên diễn viên gạo cội Lê Tuấn Anh, NSND Hồng Vân từng kết hôn và có con trai riêng tên là Khôi Nguyên (tên thân mật là Trê Phi). Anh được mẹ cho theo học chuyên ngành đạo diễn bên Mỹ và vừa mới chính thức tốt nghiệp. Tuy nhiên, vì nữ nghệ sĩ bận nên chồng cô, đồng thời cũng là cha dượng của Trê Phi, thay mặt đến Mỹ vừa để chúc mừng con trai, vừa thay bà xã phụ giúp chăm sóc cháu ngoại. Trên trang Facebook cá nhân, NSND Hồng Vân đã đăng tải hình ảnh của con trai và chồng chụp chung trong lễ tốt nghiệp. Cô xúc động viết: "Chúc mừng Trê Phi đã tốt nghiệp ngành đạo diễn. Vững bước, siêng năng, sáng tạo, cống hiến con nhé".

NSND Hồng Vân đã đăng tải hình ảnh của con trai và chồng chụp chung trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình Khôi Nguyên cũng dành sự kính nể cho cha dượng - Ảnh: FBNV Không chỉ có mối quan hệ tốt với mẹ, Khôi Nguyên còn rất kính trọng bố dượng. Dù không nhắc hay thể hiện tình cảm nhiều với Trê Phi nhưng chồng NSND Hồng Vân vẫn âm thầm bày tỏ sự quan tâm và yêu thương con của vợ bằng hành động thiết thực như sang tận Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của cậu. Không khí vui vẻ, hạnh phúc khi cả hai ở cạnh nhau cũng cho thấy quan hệ giữa họ đang vô cùng tốt đẹp. Bên cạnh đó, Khôi Nguyên và bố dượng Lê Tuấn Anh có nhiều điểm tương đồng khi đều rất bình dị, thích khám phá cuộc sống ở những nơi xa xôi, hẻo lánh. Mỗi lần về nước, hai bố con lại cùng nhau "lên đường" đi du lịch cùng nhau.

Hồng Vân thường qua Mỹ thăm con trai - Ảnh: Internet Khôi Nguyên là con thứ hai của Hồng Vân với người chồng trước. So với chị gái Hoàng Châu, cậu ít nổi tiếng hơn do du học ở Mỹ từ năm 14 tuổi. Bên cạnh đam mê điện ảnh, Khôi Nguyên mê hát từ nhỏ. Ngoài ra, con trai Hồng Vân từng gây chú ý khi bộ phim ngắn đầu tay có tên Nostalgia từng lọt vào top 15 hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất của Liên hoan phim Los Angeles Film Award (LAFA), đồng thời được chọn tham gia 3 liên hoan phim khác ở Mỹ gồm: New York, Film Awards, Oniros Film Awards và Venice Shorts Film Awards. Anh cũng chính là niềm tự hào của mẹ và cha dượng.

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