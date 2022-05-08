3 năm kể từ ngày nói lời 'đường ai nấy đi', cuộc sống nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào: Người trẻ ra chục tuổi như thời niên thiếu, kẻ thì tìm được hạnh phúc mới trong cuộc sống

Đã từng là cặp đôi vàng trong showbiz, thế nên việc cả 2 nói lời chia tay không khỏi khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc.

Từng là đôi bạn diễn ăn ý trên màn ảnh cho đến khi trở thành nên duyên vợ chồng với nhau, cả Quang Minh và Hồng Đào được nhiều người yêu quý và mến mộ trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích được cả 2 viết lên.Tuy nhiên, đến năm 2019 cặp đôi đã quyết định ''đường ai nấy đi'' khiến người hâm mộ đều cảm thấy ngỡ ngàng và tiếc núi trước những gì mà Quang Minh và Hồng Đào đã trải qua cùng với nhau. Quang Minh và Hồng Đào thời còn mặn nồng với nhau - Ảnh: Internet Thoáng chốc cũng đã 3 năm kể từ ngày 2 người nói lời chia tay, netizen vẫn luôn chờ đợi một ngày cặp đôi có thể quay trở lại bên nhau thêm một lần nữa, bởi cách họ hành xử với nhau trong khoảng thời gian ly hôn là cực kỳ văn minh khi vẫn ủng hộ và dành những người khen có cánh mỗi khi nhắc về người còn lại.

Tuy nhiên, sẽ rất khó để điều đó trở thành sự thật, bởi lẽ hiện tại mỗi người đã có cuộc sống hạnh phúc riêng của mình. Cụ thể, sau khi chia tay, Hồng Đào sinh sống cùng hai người con gái tại Mỹ, còn nghệ sĩ Quang Minh đang ở Việt Nam để làm việc. Trong buổi talkshow với Xuân Lan, nam diễn viên đã từng chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến ly hôn với Hồng Đào như sau: "Hai vợ chồng càng sống với nhau mỗi người đều có những quan điểm khác nhau. Nếu ráng vì con cái mà tiếp tục thì lại khổ cả hai người thôi. Chính vì vậy giải thoát cho nhau, nếu mai sau hiểu nhau nhiều hơn làm bạn vẫn tốt hơn”.

Quang Minh đã có vai diễn cực kỳ xuất sắc trong hình tượng của một người cha - Ảnh: Internet Hiện tại, dù đã 63 tuổi những nam nghệ sĩ trông vẫn cực kỳ phong độ và luôn là cái tên được mời đóng trong những bộ phim đình đám tại showbiz trong vài năm trở lại đây, tiêu biểu nhất chắc chắn phải là nhân vật ''ba của Linh Đan'' trong tác phẩm ''Em chưa 18''. Còn về Hồng Đào, dù không xuất hiện nhiều như chồng cũ nhưng bản thân nữ nghệ sĩ cũng đang có được cuộc hạnh phúc viên mãn bên 2 người con gái tài giỏi, xinh đẹp của mình. Cô nàng thường xuyên đăng những khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con và cuộc sống hằng ngày của mình trên MXH. Hồng Đào cũng đang có một cuộc sống hạnh phúc bên các con sau biến cố - Ảnh: Internet Chứng kiến cuộc sống của đôi vợ chồng cũ, một số bộ phần netizen cho rằng có thể cả chúng ta đang mong muốn họ quay lại bên nhau thêm một lần nữa nhưng hãy nhìn mà xem mỗi người đều đang có hạnh phúc của riêng mình. Vậy tại sao lại phải thay đổi điều đó, đúng không nào.

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