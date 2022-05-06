Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân: Số lượng khách mời chỉ có 50 người, đàn em thân thiết cũng bị 'ngó lơ' ?

Ngày trọng đại của cặp đôi Huy Trần - Ngô Thanh Vân càng đến gần, không khí cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Sau quãng thời gian 2 năm hẹn hò, sắp tới đây, hôn lễ ấm cúng và thân mật của Ngô Thanh Vân và tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần sẽ diễn ra tại resort sang trọng ở Đà Nẵng. Trước thềm ngày trọng đại, cặp đôi liên tục hé lộ thiệp cưới và những bức ảnh cực tình tứ. Sắp tới đây, Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ chính thức về chung một nhà - Ảnh: Internet Theo thông tin, để đảm bảo cho sự riêng tư và ấm cúng cho ngày trọng đại của cuộc đời, “đả nữ màn ảnh Việt” Ngô Thanh Vân đã giới hạn số lượng khách mời. Ngô Thanh Vân và Huy Trần chỉ phát thiệp mời cho 50 khách, trong đó đều là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của hai người - Theo một số nguồn tin được cộng đồng mạng lan truyền. Được biết, trong số này, có một vài cái tên quen thuộc được xác định như Jun Phạm, Isaac, siêu mẫu Xuân Lan,… Dàn khách mời sao Vbiz cũng đồng loạt lên tiếng xác nhận đến chung vui.

Nhưng điều đáng chú ý, người em thân thiết Ninh Dương Lan Ngọc của Ngô Thanh Vân lại không có tên trong danh sách 50 khách mời xuất hiện trong hôn lễ của cặp đôi. Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng đã đăng dòng trạng thái gửi lời xin lỗi đến bạn bè, đồng nghiệp vì không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người - Ảnh: FBNV Ngô Thanh Vân cũng đã đăng dòng trạng thái gửi lời xin lỗi đến bạn bè, đồng nghiệp vì không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người: “Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy. Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé”.

Cũng giống như đám cưới của nhiều sao Việt khác, lễ cưới của 'đả nữ' cũng được tổ chức với độ chịu chi, chịu chơi hoành tráng không kém bất kỳ ngôi sao hạng A nào trong giới showbiz. Địa điểm tổ chức lễ cưới được ấn định là một resort cao cấp ở TP Đà Nẵng với tầm nhìn lên đến hàng "triệu đô". Địa điểm tổ chức lễ cưới được ấn định là một resort cao cấp ở TP Đà Nẵng với tầm nhìn lên đến hàng "triệu đô" - Ảnh: Internet Đây chính là một trong những khu nghỉ dưỡng nằm trên bán đảo Sơn Trà với hệ động thực vật phong phú. Giá cả để tổ chức 1 bữa tiệc ở đây được dự đoán là khá đắt đỏ. Rất nhiều tỷ phú, doanh nhân nổi tiếng cũng đã chọn nơi này làm chỗ tổ chức tiệc cưới của mình.

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