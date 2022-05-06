Bảo Thy bất ngờ khuyên hội chị em 'buông bỏ' nếu đối phương vô tâm, cư dân mạng vỗ tay rào rào, tấm tắc khen ‘thông minh, bản lĩnh’

Trên trang cá nhân mới đây, Bảo Thy đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về phụ nữ đang trong một mối quan hệ tình cảm với đối phương.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy bày tỏ quan điểm về phụ nữ đang trong một mối quan hệ tình cảm với đối phương. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn khuyên những cô gái nên bước ra khỏi mối quan hệ đó nếu người yêu vô tâm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chị em phụ nữ ạ... Nếu các bạn đang trong một mối quan hệ mà luôn cảm thấy đối phương vô tâm, hời hợt hoặc luôn lấy lý do bận rộn để che lấp đi khoảng trống mà bạn đang phải chịu đựng thì hãy mạnh dạn bước ra khỏi mối quan hệ ấy! Vì thật sự người đàn ông càng thành đạt, họ lại càng giỏi sắp xếp mọi việc trong cuộc sống. Chỉ là họ không yêu bạn hoặc tình yêu đó không đủ lớn để đặt bạn ở một vị trí quan trọng".

Bảo Thy bất ngờ khuyên hội chị em 'buông bỏ' nếu đối phương vô tâm - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, "giọng ca Ngốc Nghếch" khẳng định rằng phụ nữ cần phải biết mạnh mẽ, tạo dựng giá trị riêng của bản thân và không lệ thuộc vào ai. Nữ ca sĩ tiếp tục bộc bạch: "Hãy tận hưởng cuộc sống độc thân. Học hỏi thật nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Làm việc, kiếm tiền tạo dựng kinh tế vững chắc cho chính mình và đừng bao giờ lệ thuộc vào bất kì ai. Rồi một ngày nào đó sẽ có một người nhìn thấy những ưu điểm của bạn mà yêu thương, trân trọng!" Thậm chí, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh phụ nữ sinh ra là để được nâng niu. "Mẹ một con" chia sẻ: "Và dù có là Thủ Tướng, Tổng Thống - nếu họ đã yêu thì vẫn có thể sắp xếp thời gian để mang đến hạnh phúc cho người họ yêu! Đừng vì bất cứ 1 lý do gì mà làm khổ và mất thời gian của bản thân. Vì ai trong chúng ta đều có những giá trị đẹp đẽ của riêng mình".

Bảo Thy lên quan điểm của bản thân về việc phụ nữ phụ nữ sinh ra là để được nâng niu - Ảnh: FBNV Trước quan điểm này, nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ đã bình luận đồng tình cùng Bảo Thy. Song, bên cạnh bình luận đồng tình, một số hoài nghi lời lẽ trên cũng là nỗi lòng của Bảo Thy. Trước sự thắc mắc của khán giả, Bảo Thy lập tức lên tiếng bác bỏ. Nữ ca sĩ cho hay: "Chị dành lời khuyên chân ái đến các chị em phụ nữ đó em ơi. Chứ hiện nay cuộc sống của chị rất bình yên". Bảo Thy khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, Bảo Thy đang có một cuộc sống như "công chúa" khi về làm dâu nhà hào môn. Cô nàng đi du lịch khắp nơi và thường xuyên check-in những địa điểm sang trọng, đẳng cấp. Thông qua những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy, nữ ca sĩ đang có cuộc sống vô cùng đủ đầy và viên mãn khiến nhiều người mơ ước.

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