Từng tăng cân hơn 20kg rồi giảm đột ngột, Nam Em tiết lộ 'góc khuất' khiến dân tình không khỏi xót xa

Nam Em từng giảm tới 20kg, lấy lại vóc dáng thon thả cùng nhan sắc ngột ngào đúng chuẩn "mình hạc sương mai". Song, ít ai biết được rằng đằng sau đó là một câu chuyện đầy xót xa.

Trước những tranh cãi về màn trình diễn tại Miss World Vietnam 2022, trên trang cá nhân, Nam Em bất ngờ nhắc lại quá khứ 4 năm trước, thời điểm cô tăng hơn 20kg do hậu quả của chứng trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc. Cô chia sẻ: "4 năm trước, Nam Em tăng hơn 20kg, do hậu quả của chứng trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc. Sau đó Nam Em đã nỗ lực để giảm cân rất nhiều, đến nỗi không còn sức khoẻ để lấy hơi hát. Ở thời điểm hiện tại, với chỉ số hình thể của Nam Em đang là 88-65-96, không phải là một chỉ số lệch chuẩn, nhưng có lẽ Nam Em không có được một thần thái tốt và cơ thể săn chắc, Nam Em biết đã để người hâm mộ chưa hài lòng".

Tại thời điểm đó, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy cô ànng xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện, những hình ảnh sau đó được chia sẻ chóng mặt. Nhiều người bàn tán, thậm chí có người còn dè bỉu sắc vóc của Nam Em. Sau đó, cô đã nỗ lực để giảm cân rất nhiều, đến nỗi không còn sức khoẻ để lấy hơi hát. Cô đã dành thời gian sau đó để cố gắng lấy lại vóc dáng thon thả cùng nhan sắc ngột ngào đúng chuẩn "mình hạc sương mai". Nam Em bất ngờ nhắc lại quá khứ 4 năm trước - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Nam Em cho biết cô nàng đã rút kinh nghiệm sâu sắc và quyết tâm sẽ cố gắng cải thiện bản thân để có thần thái tốt nhất, cải thiện sức khoẻ của mình để nhiệt tình tham gia các thử thách kế tiếp.

Cô tiếp tục bộc bạch: "Nam Em sẽ cố gắng cải thiện bản thân để có thần thái tốt nhất, cái thiện sức khoẻ của mình để nhiệt tình tham gia các thử thách kế tiếp. Nam Em không hứa sẽ o ép bản thân mình giảm cân tiêu cực. Nam Em không thể đối xử tệ với bản thân thêm lần nào nữa. Một người dễ tích nước, dễ phù nề, do tác dụng phụ của thuốc, hậu di chứng trầm cảm, covid... khiến Nam Em không có được hình thể như mong ước. Nam Em không thể đánh đổi 3-4 cm vòng eo chỉ để chìu lòng truyền thông mà quên đi sức khoẻ bản thân". Nam Em trước và sau khi giảm 20kg - Ảnh: Internet Ngoài ra, cô cho biết mặc dù nặng 71 kg, nhưng Nam Em chưa từng thấy có lỗi với hình thể như vậy, và cô yêu bản thân mình. Qua đó, người đẹp khẳng định bản thân chỉ cảm thấy có lỗi vì đã để nó bị phán xét quá nhiều và hứa sẽ làm tốt nhất, không cảm thấy có lỗi nữa. Sau khi người đẹp lên tiếng giãi bày, không ít người đã bày tỏ sự đồng cảm và cổ vũ Nam Em có thể mạnh mẽ để hoàn thành hết các phần thi của mình.

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