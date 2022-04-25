Xôn xao đoạn clip Nam Em khóc nức nở sau danh hiệu 'người đẹp truyền thông' tại Miss World 2022, sự thật đằng sau đó khiến ai cũng bất ngờ!

Sao Việt 25/04/2022 15:46

Đoạn clip ghi lại cảnh nàng Hậu bật khóc nức nở, được fan an ủi đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ. Nguyên nhân dẫn đến điều này cũng bí ẩn không kém.

Vào đêm Chung khảo vừa qua, Nam Em đã xuất sắc là thí sinh giành chiến thắng giải thưởng Người đẹp truyền thông. Tại Miss World 2022, người đẹp 26 tuổi nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ phía người hâm mộ và việc cô giành chiến thắng danh hiệu ''người đẹp truyền thông'' thực sự là thông tin không thể nào vui hơn dành cho những ai dã luôn đặt niềm tin vào Nam Em. 

Xôn xao đoạn clip Nam Em khóc nức nở sau danh hiệu 'người đẹp truyền thông' tại Miss World 2022, sự thật đằng sau đó khiến ai cũng bất ngờ! - Ảnh 1
Nam Em cười tươi khi được xướng tên cho danh hiệu ''Người đẹp truyền thông'' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có không ít bộ phận netizen không thích với chiến thắng của Nam Em, họ cho rằng trong phần thi bikini, người đẹp sinh năm 1996 đã không thể hiện tốt. Ngoài ra, cô nàng còn bị soi ra những điểm trừ trên cơ thể như vòng eo không thon gọn hay thần thái chưa toát lên đủ khí chất của một nàng Hậu,...

Mới đây, trên MXH, cộng đồng mạng đang thay nhau lan truyền rầm rộ đoạn clip nghi vấn Nam Em khóc nức nở sau phần thi Miss World. Khoảnh khắc người đẹp rơi nước mắt khiến người hâm mộ bàn tán.

Xôn xao đoạn clip Nam Em khóc nức nở sau danh hiệu 'người đẹp truyền thông' tại Miss World 2022, sự thật đằng sau đó khiến ai cũng bất ngờ! - Ảnh 2
Cư dân mạng nhanh chóng điều tra sự thật đằng sau đoạn clip gây xôn xao - Ảnh: chụp màn hình

Dẫu vậy, netizen đã nhanh chóng phát hiện ra ngay đây là đoạn clip đã xuất hiện từ rất lâu về trước, thời điểm mà cô nàng chưa tham dụ Miss World 2022. 

 

Từ khóa:   Hoa Hậu Nam Em Miss World nhan sắc Nam Em

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