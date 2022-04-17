Miss World Việt Nam 2022: Nam Em thể hiện 'visual' đỉnh cao tại đêm thi thời trang, nhưng vẫn bị cho là chưa đủ nếu muốn giành chiến thắng

Xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ, tự tin nhưng Nam Em bị cho là chưa nổi bật hẳn so với các thí sinh khác trong đêm thi thời trang.

Mới đây nhât, Nam Em khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đăng ký dự thi Miss World Việt Nam 2022. Được biết đến là một trong những ngôi sao Vbiz có tài nhưng lại đi kèm với nhiều tai tiếng không đáng có, chính vì vậy mà mọi hành động của cô nàng đều nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Đến tối ngày 16/4, Nam Em cùng hơn 60 thí sinh khác bước vào đêm thi thời trang nằm trong khuôn khổ của Miss World Việt Nam 2022. Đến phần thi của mình, Nam Em vẫn xuất hiện với vẻ tự tin, xinh đẹp và quyến rũ của mình. Tuy nhiên CĐM nhận định cô nàng vẫn có phần thua xa các thí sinh khác.

Trên sàn catwalk, Nam Em bước từng bước tự tin và liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng, chiếc váy này được cho là chưa phù hợp với Nam Em bởi nó làm cho body cô nàng như... tăng size rõ rệt.

Visual xinh đẹp của Nam Em - Ảnh: Internet

Dẫu sao, Nam Em vẫn được đánh giá cao khi vẻ mặt xinh đẹp của cô nàng là ''điểm cộng''. Vì thế cho nên, Nam Em theo nhiều người hâm mộ nhận định vẫn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/miss-world-viet-nam-2022-nam-em-the-hien-visual-dinh-cao-tai-dem-thi-thoi-trang-nhung-van-bi-cho-la-chua-du-neu-muon-gianh-chien-thang-462827.html