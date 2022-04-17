Điểm lại những phát ngôn 'gây bão' một thời của 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh về quan điểm tình yêu

Đã không ít lần, người hâm mộ được chứng kiến Ngọc Trinh có những phát ngôn, chia sẻ thắng thắn về những vấn đề trong chuyện tình cảm.

Vốn được người hâm mộ biết nhiều qua những màn ''hở bạo'' trên MXH hay từ những danh xưng mỹ miều như ''nữ hoàng nội y'', ''người đẹp vòng eo con kiến''. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mỗi khi lên sóng truyền hình, người đẹp cũng thường hay chia sẻ về quan điểm trong tình yêu của mình và hầu như mỗi lần người đẹp chia sẻ đó đều trở thành tâm điểm để netizen phải bàn tán. Người đẹp Trà Vinh luôn tạo được sức hút tại những nơi mà cô có mặt - Ảnh: Internet Bằng chứng là Ngọc Trinh nổi lên từ phát ngôn: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn". Câu nói này đã trở thành slogan của cô và là một trong những câu nói thương hiệu khó ai có thể làm được giống như cô nàng.

Sau đó, Ngọc Trinh tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu. Theo "Nữ hoàng nội y": "Tình yêu sẽ chết đi khi niềm tin không tồn tại và tình yêu cũng sẽ khép lại khi không còn tồn tại 2 chữ quan tâm". Quan điểm của cô rằng: "Thà tìm một người đàn ông không có quá nhiều tiền nhưng thoải mái đưa tiền cho người yêu mình tiêu, cũng không cần tìm một người đàn ông rõ ràng có nhiều tiền nhưng lại kì kèo từng đồng với người yêu mình".

Trong tình yêu Ngọc Trinh là người biết mình muốn gì và cần trong một mối quan hệ - Ảnh: Internet Nhiều người hâm mộ sau khi nghe những quan điểm về tình yêu của Ngọc Trinh, cũng đều có thể thấy trong chuyện tình cảm ''nữ hoàng nội y'' là một con người rất rõ ràng và biết đâu là điều mình cần trong một mối quan hệ yêu đương. Người đẹp Trà Vinh từng bày tỏ quan điểm cũng như sự khác nhau về tình yêu giữa "trái tim" và "lý trí". Theo "Nữ hoàng nội y": "Nếu bạn yêu 1 người, hãy để anh ấy đi. Nếu anh ấy quay trở lại, anh ấy là của bạn mãi mãi. Lý trí đáp: Nếu tôi yêu 1 ai đó và để anh ấy đi, kể cả anh ấy có quay trở lại, nó chẳng có ý nghĩa j cả. Cứ như thế, anh ấy luôn có thể bỏ tôi lần nữa và nếu anh ấy thật sự yêu tôi, anh ấy đã không nên bỏ tôi ngay từ lần đầu tiên". "Hãy biết quý trọng những người yêu thương mình thật lòng, những tình cảm đến từ trái tim, đừng bao giờ đuổi theo những thứ phù phiếm để một ngày phải nuối tiếc. Xe, nhà, tiền bạc có thể mất nhưng tình yêu là điều mãi mãi tồn tại", Ngọc Trinh chia sẻ. Có thể thấy, dù sự nghiệp thành công đi kèm theo đó là nhất nhiều tai tiếng nhưng Ngọc Trinh vẫn luôn là cái tên tạo được sức hút vô cùng lớn tại những nơi có sự góp mặt của cô nàng. Đặc biệt nhất, vẫn là những phát ngôn của người đẹp Trà Vinh.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ nỗi trăn trở khi làm mẹ, gửi gắm thông điệp đáng suy ngẫm trong mv ca nhạc mới Giải thích thêm về tựa đề ca khúc, Phạm Quỳnh Anh đã có những trải bày tâm sự về việc chăm sóc con cái trong vai trò của một người mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-lai-nhung-phat-ngon-gay-bao-mot-thoi-cua-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-ve-quan-diem-tinh-yeu-462798.html