Ngọc Trinh liên tục 'muối mặt' vì nhà thiết kế nước ngoài tố thẳng mặt đạo nhái Kendall Jenner

Mặc dù giàu có, sang chảnh là thế, nhưng Ngọc Trinh cũng không ít lần dính lùm xùm vì sử dụng hàng nhái.

Mới đây, Ngọc Trinh diện chiếc váy cắt xẻ táo bạo khoe gần trọn thân hình nóng bỏng trên bờ biển. Tuy nhiên, cô nàng tiếp tục vướng vào ồn ào đạo nhái. Cụ thể, Kendall Jenner từng diện mẫu váy tương tự trong chiến dịch quảng bá BST mới mang tên Kendall x Kylie Collection vào gần 1 tháng trước. Gay gắt hơn, Ngọc Trinh bị một nhà thiết kế nước ngoài đăng ảnh lên mạng xã hội, chỉ trích vì đạo nhái chiếc váy mà người này thiết kế riêng cho Kendall Jenner. Nhà thiết kế so sánh hai bức ảnh của Ngọc Trinh và Kendall, cho thấy hai chiếc váy có mẫu mã, màu sắc giống nhau. Tuy nhiên, chiếc váy mà Kendall mặc phiên bản gốc, còn Ngọc Trinh chỉ là đồ nhái.

Ngọc Trinh bị nhà thiết kế nước ngoài tố thẳng mặt đạo nhái Kendall Jenner - Ảnh: Chụp màn hình Nhà thiết kế còn khá nặng lời chỉ trích "nữ hoàng ngội y": "Ngọc Trinh đang mặc thiết kế hoa oải hương nhái lại Kendall và không đời nào chúng tôi may loại này. Ngọc Trinh, nếu bạn muốn váy của tôi, hãy gửi email và trả tiền, tôi sẽ làm cho bạn một cái. Hãy dừng việc đạo nhái các nhà thiết kế trẻ tuổi đi". Cô nàng còn gây phẫn nộ vì xóa bình luận 'vạch mặt' từ chính nhà thiết kế - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Nhà thiết kế cũng tố Ngọc Trinh đã xoá những bình luận nói cô đạo nhái, không quên tag thẳng vào bài viết tài khoản Instagram của Diet Prada với hơn 3.1 triệu người theo dõi, chuyên đi bóc những vụ nhái thế kỷ và được biết đến là luôn ủng hộ chất xám của các nhà thiết kế trẻ tuổi, chưa được biết đến rộng rãi.

Mẫu váy dạo biển của Ngọc Trinh bị tố đạo nhái - Ảnh: IGNV Trước đó, Ngọc Trinh cũng vướng lùm xùm khi khoe chiếc gương giá 200 triệu đồng phiên bản "fake" nhưng lại tag chính hãng sản xuất vào. Sau khi bị bóc mẽ, cô vội vàng mua lại chiếc gương hàng thật để "chữa thẹn".

Sau 7 năm ly hôn, Thu Quỳnh thừa nhận: 'Tôi đã sai trong cách xử lý' “Tôi đã bù lu bù loa lên, gọi cho bố mẹ chồng rồi đưa cho mọi người chứng kiến để ông bà nhìn thấy những thứ khá đau lòng”, Thu Quỳnh chia sẻ.

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