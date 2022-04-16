Ngọt ngào như cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên, chỉ với 1 câu nói thôi cũng đủ khiến netizen 'ghen tị'

Sao Việt 16/04/2022 11:25

Cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên kể từ khi công khai cho tới nay, luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía đông đảo người hâm mộ.

Kể từ khi chính thức công khai mối quan hệ, Phương Uyên và Thanh Hà không ngại thể hiện chuyện lứa đôi trên mạng xã hội. Nhờ vậy, mà người hâm mộ không ít lần phải ''phát ghen'' với những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào của cả 2. Mới đây, trong bài viết mới nhất trên MXH giọng ca ''sợ yêu'' đã chia sẻ những phút bình dị, yên bình của cặp đôi, netizen khi nhìn vào cũng đủ để hiểu cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau như thế nào. 

Ngọt ngào như cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên, chỉ với 1 câu nói thôi cũng đủ khiến netizen 'ghen tị' - Ảnh 1
Ngọt ngào như cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên, chỉ với 1 câu nói thôi cũng đủ khiến netizen 'ghen tị' - Ảnh 2

Thanh Hà chia sẻ bị "ai đó" dựng dậy tập thể dục vào sáng sớm vì lỡ ăn nhiều xíu - Ảnh: chụp màn hình

Ngọt ngào như cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên, chỉ với 1 câu nói thôi cũng đủ khiến netizen 'ghen tị' - Ảnh 3
Thanh Hà và Phương Uyên - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thanh Hà chia sẻ hình ảnh chạy bộ tập thể dục và đính kèm dòng trạng thái: "Em chỉ lỡ ăn nhiều xíu mà sáng sớm bị dựng dậy chạy đua với xe điện rồi". Dù không nói chính xác bị ai "dựng dậy" chạy bộ nhưng netizen đều chắc mẩm rằng người đó không ai khác là nhạc sĩ Phương Uyên. Có thể thấy, chỉ với một câu nói thôi cũng đã khiến cho các fan của cặp đôi phải cảm thấy ''ghen tị'' trước cuộc sống vui vẻ của 2 người. 

 

 

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Từ khóa:   Thanh Hà nhạc sĩ Phương Uyên Phương Uyên và Thanh Hà hẹn hò

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