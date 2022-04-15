Lo sợ quên mất hành trình 20 năm thăng trầm cùng Táo Quân, NS Công Lý căn dặn đàn em làm một việc giúp mình, netizen nghe xong không khỏi 'xúc động'

Xuân Bắc và Công Lý đã trở thành hai gương mặt quen thuộc, góp phần không nhỏ tạo nên sức hút mạnh mẽ cho Táo Quân . Tuy nhiên, năm 2022 khả năng cao NS Công Lý sẽ phải nói lời tạm biệt với Táo Quân khi sức khỏe không cho phép nam nghệ sĩ có đủ sức để tham gia chương trình.

Cụ thể, sáng 15/4, nam nghệ sĩ đình đám đã đăng tải những hình ảnh đặc biệt trong quá trình gần 20 năm tham gia chương trình Táo Quân trên trang Facebook cá nhân. "Nếu một ngày tôi quên hết, các em hãy nhắc tôi về những kỷ niệm đẹp này nhé", Công Lý chia sẻ. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ xúc động và xen lẫn chút tiếc nuối. Có thể thấy, Công Lý cũng cực kỳ tiếc nuối khi không thể tham gia Táo Quân cùng với những người đồng nghiệp.

Dưới phần bình luận, dàn sao đình đám đã để lại những lời khen ngợi tới nghệ sĩ Công Lý. NS Vân Dung cũng nhắn nhủ tới đàn anh: "Cả một gia tài khổng lồ thế này thì sao quên được nhỉ. Em nhắc cho nha". Duy Nam - người đóng vai Nam Tào của Táo Quân 2022 để lại bình luận: "Khán giả và mọi người sẽ không bao giờ quên ạ".

Hình ảnh của nghệ sĩ Công Lý tại Táo Quân sẽ luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Sau tất cả, CĐM cho biết dù sắp tới sẽ không còn được chứng kiến hình ảnh của nam nghệ sĩ trên sóng truyền hình của chương trình Táo Quân nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng người hâm mộ sẽ không bao giờ quên hình ảnh của NS Công Lý.