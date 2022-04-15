Nửa đêm, Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan lo 'sốt vó' vì chấn thương nặng ở vùng đầu: 'Chuyện gì đây?'

Mới đây nhất, ''quý cô trăm tỷ'' vừa khiến cho fan hâm mộ của mình vô cùng lo lắng khi đăng bức ảnh với vùng trán bị chấn thương khá nặng.

Được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ tài năng hàng đầu Vbiz, đi kèm với sự tài năng là vẻ đẹp ''quyến rũ chết người'' của Ninh Dương Lan Ngọc. Chính vì vậy, cô nàng nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ tại mỗi nơi cô xuất hiện.

Việc là một ngôi sao hạng A của showbiz, giúp cô nàng được nhiều chương trình, nhãn hiệu mời làm khách mời hay đại diện cho thương hiệu của họ, bởi vậy lịch trình của cô được đánh giá là khá bận rộn trong giới nghệ sĩ. Vì vậy, các fan của nữ diễn viên luôn mong muốn idol của mình hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân mình hơn.

Chấn thương vùng đầu khiến fan lo lắng cho nữ diễn viên - Ảnh:chụp màn hình

Ảnh minh họa: Internet

Người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm đến nữ diễn viên, mong cô sớm bình phục - Ảnh: Internet

Rõ ràng, các fan của cô nàng quan tâm đến sức khỏe idol là có lý do khi vào rạng sáng ngày 15/4, trên Instagram 4,8 triệu follow, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang với bài đăng mới. Theo đó, cô chia sẻ clip zoom cận phần đầu bị chấn thương có máu chảy ra, điều này khiến netizen vô cùng lo lắng.

Hiện nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng về lý do bị chấn thương vùng đầu, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm của mình khi có rất nhiều lời hỏi thăm được gửi đến cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-dem-ninh-duong-lan-ngoc-khien-fan-lo-sot-vo-vi-chan-thuong-nang-o-vung-dau-chuyen-gi-day-462451.html