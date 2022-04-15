Nửa đêm, Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan lo 'sốt vó' vì chấn thương nặng ở vùng đầu: 'Chuyện gì đây?'

Sao Việt 15/04/2022 15:43

Mới đây nhất, ''quý cô trăm tỷ'' vừa khiến cho fan hâm mộ của mình vô cùng lo lắng khi đăng bức ảnh với vùng trán bị chấn thương khá nặng.

Được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ tài năng hàng đầu Vbiz, đi kèm với sự tài năng là vẻ đẹp ''quyến rũ chết người'' của  Ninh Dương Lan Ngọc. Chính vì vậy, cô nàng nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ tại mỗi nơi cô xuất hiện.

Việc là một ngôi sao hạng A của showbiz, giúp cô nàng được nhiều chương trình, nhãn hiệu mời làm khách mời hay đại diện cho thương hiệu của họ, bởi vậy lịch trình của cô được đánh giá là khá bận rộn trong giới nghệ sĩ. Vì vậy, các fan của nữ diễn viên luôn mong muốn idol của mình hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân mình hơn. 

Nửa đêm, Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan lo 'sốt vó' vì chấn thương nặng ở vùng đầu: 'Chuyện gì đây?' - Ảnh 1
Chấn thương vùng đầu khiến fan lo lắng cho nữ diễn viên - Ảnh:chụp màn hình
Nửa đêm, Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan lo 'sốt vó' vì chấn thương nặng ở vùng đầu: 'Chuyện gì đây?' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Nửa đêm, Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan lo 'sốt vó' vì chấn thương nặng ở vùng đầu: 'Chuyện gì đây?' - Ảnh 3

Người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm đến nữ diễn viên, mong cô sớm bình phục - Ảnh: Internet

Rõ ràng, các fan của cô nàng quan tâm đến sức khỏe idol là có lý do khi vào rạng sáng ngày 15/4, trên Instagram 4,8 triệu follow, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang với bài đăng mới. Theo đó, cô chia sẻ clip zoom cận phần đầu bị chấn thương có máu chảy ra, điều này khiến netizen vô cùng lo lắng. 

Hiện nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng về lý do bị chấn thương vùng đầu, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm của mình khi có rất nhiều lời hỏi thăm được gửi đến cô nàng. 

Ca sĩ Hiền Thục hé lộ loạt ảnh của Lâm Khánh Chi thuở chưa chuyển giới, thân thiết cỡ nào mà 'dấy lên' nghi vấn hẹn hò?

Ca sĩ Hiền Thục hé lộ loạt ảnh của Lâm Khánh Chi thuở chưa chuyển giới, thân thiết cỡ nào mà 'dấy lên' nghi vấn hẹn hò?

Mới đây, Hiền Thục hoài niệm quá khứ bằng loạt ảnh thân thiết bên Lâm Khánh Chi thời chưa chuyển giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Ninh Dương Lan Ngọc Ninh Dương Lan Ngọc bị chấn thương diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"