Phạm Quỳnh Anh chia sẻ nỗi trăn trở khi làm mẹ, gửi gắm thông điệp đáng suy ngẫm trong mv ca nhạc mới

Giải thích thêm về tựa đề ca khúc, Phạm Quỳnh Anh đã có những trải bày tâm sự về việc chăm sóc con cái trong vai trò của một người mẹ.

Mới đây nhất, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa trình làng sản phẩm âm nhạc mang tên Vai "Ác". Ca khúc chủ đề là bản ballad nhẹ nhàng, da diết do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác xung quanh câu chuyện về mối quan hệ mẹ và con. Bài hát được nữ ca sĩ kết hợp chung với người học trò Linh Đan, nội dung của bài hát được cho là giải bày nỗi tâm sự của những người mẹ trong việc nuôi dạy con cái, gặp những trở ngại và khó khăn ra sao ngày nay và việc để cho đứa con của mình có thể hiểu là việc vô cùng khó.

Sản phẩm mới của cô nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ - Ảnh: Internet Giải thích thêm về tựa đề ca khúc, Phạm Quỳnh Anh cho biết chữ "Ác" được đặt trong ngoặc kép để mô tả đây không phải là sự độc ác, hay sử dụng bạo lực với con mà là từ góc nhìn của một người mẹ, khi muốn nghiêm khắc và uốn nắn con cái thì phải hoá thân vào vai "ác" mỗi ngày. "Có lúc những đứa con sẽ nghĩ: "Sao mẹ ác quá, cứ hay can thiệp vào chuyện của mình".

Với dự án lần này, bà mẹ 2 con cũng thực hiện một music video mang nhiều cảm xúc cho người xem. Trong MV Vai "Ác", Phạm Quỳnh Anh vào vai người mẹ còn diễn viên Mai Cát Vi đảm nhận vai người con gái đang ở độ tuổi teen. Hai mẹ con xảy ra nhiều khúc mắc, xung đột trong cuộc sống hàng ngày và cả 2 đều không có tiếng nói chung. Tuy nhiên, sau tất cả cả 2 mẹ con đã dần hiểu nhau hơn và cuộc sống từ đó cũng bắt đầu xuất hiện thêm tiếng cười, hạnh phúc hơn. Phạm Quỳnh Anh xinh đẹp trong MV - Ảnh: Internet Thông qua sản phẩm tâm huyết này, Phạm Quỳnh Anh muốn gửi gắm: "Việc tôi làm chỉ là việc nhỏ để lan tỏa thông điệp, không nhiều thì ít, mong các gia đình nhìn nhận vấn đề giữa con cái và cha mẹ một cách công bằng, bình đẳng hơn. Không chỉ cha mẹ dạy dỗ các con mà hai bên cần lắng nghe nhau, hiểu cho những cảm xúc của nhau và tìm ra cách giữ hoà khí trong gia đình. Bản thân đứa trẻ ở độ tuổi teen cũng có những khó khăn đằng sau, bố mẹ hãy tìm hiểu để gỡ nút thắt ấy, dành sự kiên nhẫn nhiều hơn cho con cái. Các con cũng cần có thời gian, mình cần hướng dẫn nhưng phải tôn trọng con nhất có thể. Và mong các con khi nghe ca khúc này, cũng có thể gỡ được một nút thắt nào đó với cha mẹ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-quynh-anh-chia-se-noi-tran-tro-khi-lam-me-gui-gam-thong-diep-dang-suy-ngam-trong-mv-ca-nhac-moi-462791.html