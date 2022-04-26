Vừa có được danh hiệu 'người đẹp truyền thông' tại Miss World, Nam Em vẫn bị chỉ trích về sắc vóc không cân đối, nàng Hậu có lời đáp trả khiến netizen ai nấy cũng đều 'cảm động'

Tuy nhiên, cũng có một số bộ phận netizen tỏa ra không ''phục'' với danh hiệu, lẫn thành tích góp mặt trong 38 thí sinh được tham dự chung kết Miss World cho lắm. Bởi họ cho rằng, nhan sắc lẫn sắc vóc của người đẹp 26 tuổi trong phần thi bikini có phần không ''chuẩn chỉ'' khi để lộ ra hàng loạt khuyết điểm trên cơ thể.

Mới đây nhất, đêm chung khảo Miss World Việt 2022 vừa khép lại, top 38 thí sinh mạnh nhất đã tiếp tục hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá. Cũng tại đêm trình diễn đó, Nam Em được đánh giá là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm lớn từ phía khán giả và bản thân cô nàng cũng đã không làm cho những ai cổ vũ mình phải thất vọng khi xuất sắc có được danh hiệu ''Người đẹp truyền thông'', đồng thời có mặt trong 38 cô gái xinh đẹp nhất, sẽ tranh tài tại đêm chung kết sắp tới.

Bài đăng của nàng Hậu trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Trước những ý kiến bàn tán của dân mạng, chiều ngày 25/4, Nam Em đã chính thức lên tiếng giải thích. Cụ thể, người đẹp 9x nói như sau: "4 năm trước, Nam Em tăng hơn 20kg, do hậu quả của chứng trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc. Sau đó Nam Em đã nỗ lực để giảm cân rất nhiều, đến nỗi không còn sức khoẻ để lấy hơi hát. Ở thời điểm hiện tại, với chỉ số hình thể của Nam Em đang là 88-65-96, không phải là một chỉ số lệch chuẩn, nhưng có lẽ Nam Em không có được một thần thái tốt và cơ thể săn chắc, Nam Em biết đã để người hâm mộ chưa hài lòng. Nam Em sẽ cố gắng cải thiện bản thân để có thần thái tốt nhất, cái thiện sức khoẻ của mình để nhiệt tình tham gia các thử thách kế tiếp".

Người hâm mộ động viên cô nàng bên dưới phần bình luận - Ảnh: chụp màn hình

Còn về vấn đề có phải nhất quyết thay đổi bản thân, để cho một số netizen trên hài lòng, cô nàng nhất quyết sẽ không làm theo: "Nam Em không hứa sẽ o ép bản thân mình giảm cân tiêu cực. Nam Em không thể đối xử tệ với bản thân thêm lần nào nữa. Một người dễ tích nước, dễ phù nề, do tác dụng phụ của thuốc, hậu di chứng trầm cảm, covid... khiến Nam Em không có được hình thể như mong ước. Nam Em không thể đánh đổi 3-4 cm vòng eo mà quên đi sức khoẻ bản thân".