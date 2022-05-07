HOT: Dàn sao Việt 'nô nức' ra sân bay chuẩn bị nhập tiệc cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Sao Việt 07/05/2022 10:13

Vào sáng ngày 7/5, một số nghệ sĩ đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng để tham dự đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

Vào sáng 7/5, theo chia sẻ của Pháp luật và bạn đọc, một số nghệ sĩ đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng để tham dự đám cưới của cặp đôi "trai tài gái sắc" Huy TrầnNgô Thanh Vân.

Khách mời tham dự "siêu đám cưới" sắp tới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đều là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cặp đôi. Trong số này, đã có một vài cái tên được xác định như Jun Phạm, Isaac, siêu mẫu Xuân Lan,… Tính tới thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ Việt như Will, Jun Phạm,... sắp sửa làm thủ tục để lên máy bay. Các khách mời sẽ nghỉ lại resort nơi tổ chức đám cưới đến ngày mai.

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Học trò thân thiết của Ngô Thanh Vân là ca sĩ Jun Phạm đang trên đường đến sân bay để tham dự đám cưới tại Đà Nẵng - Ảnh: Chụp màn hình
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Ca sĩ Jun Phạm cùng một số bạn bè thân thiết cũng có mặt tại sân bay - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc
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Nam ca sĩ Will - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 
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Chuyên gia trang điểm Nam Trung - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trước đó, để chuẩn bị cho đám cưới, vào tối 6/5, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng trước. Cặp đôi mang theo rất nhiều hành lý và có ekip đi theo để hỗ trợ.

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Ngô Thanh Vân sẽ chính thức theo chồng vào ngày 8/5 - Ảnh: FBNV

Vào ngày 8/5 tới, "đả nữ màn ảnh Việt" Ngô Thanh Vân sẽ chính thức theo chồng. Hôn lễ của nữ diễn viên và hôn phu Huy Trần sẽ được tổ chức ở InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort tại Đà Nẵng. Lễ cưới sẽ diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết đến tham dự. Ngoài ra, hôn lễ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để cô dâu và chú rể và khách mời có những khoảnh khắc trọn vẹn nhất.

Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân: Số lượng khách mời chỉ có 50 người, đàn em thân thiết cũng bị 'ngó lơ' ?

Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân: Số lượng khách mời chỉ có 50 người, đàn em thân thiết cũng bị 'ngó lơ' ?

Ngày trọng đại của cặp đôi Huy Trần - Ngô Thanh Vân càng đến gần, không khí cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

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Từ khóa:   sao Việt Ngô Thanh Vân Huy Trần Jun Phạm đám cưới Ngô Thanh Vân

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