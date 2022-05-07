HOT: Dàn sao Việt 'nô nức' ra sân bay chuẩn bị nhập tiệc cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Vào sáng 7/5, theo chia sẻ của Pháp luật và bạn đọc, một số nghệ sĩ đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng để tham dự đám cưới của cặp đôi "trai tài gái sắc" Huy Trần và Ngô Thanh Vân.

Khách mời tham dự "siêu đám cưới" sắp tới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đều là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cặp đôi. Trong số này, đã có một vài cái tên được xác định như Jun Phạm, Isaac, siêu mẫu Xuân Lan,… Tính tới thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ Việt như Will, Jun Phạm,... sắp sửa làm thủ tục để lên máy bay. Các khách mời sẽ nghỉ lại resort nơi tổ chức đám cưới đến ngày mai.