HOT: Dàn sao Việt 'nô nức' ra sân bay chuẩn bị nhập tiệc cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Vào sáng ngày 7/5, một số nghệ sĩ đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng để tham dự đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần.
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Vào sáng 7/5, theo chia sẻ của Pháp luật và bạn đọc, một số nghệ sĩ đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng để tham dự đám cưới của cặp đôi "trai tài gái sắc" Huy Trần và Ngô Thanh Vân.
Khách mời tham dự "siêu đám cưới" sắp tới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đều là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cặp đôi. Trong số này, đã có một vài cái tên được xác định như Jun Phạm, Isaac, siêu mẫu Xuân Lan,… Tính tới thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ Việt như Will, Jun Phạm,... sắp sửa làm thủ tục để lên máy bay. Các khách mời sẽ nghỉ lại resort nơi tổ chức đám cưới đến ngày mai.
Trước đó, để chuẩn bị cho đám cưới, vào tối 6/5, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng trước. Cặp đôi mang theo rất nhiều hành lý và có ekip đi theo để hỗ trợ.
Vào ngày 8/5 tới, "đả nữ màn ảnh Việt" Ngô Thanh Vân sẽ chính thức theo chồng. Hôn lễ của nữ diễn viên và hôn phu Huy Trần sẽ được tổ chức ở InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort tại Đà Nẵng. Lễ cưới sẽ diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết đến tham dự. Ngoài ra, hôn lễ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để cô dâu và chú rể và khách mời có những khoảnh khắc trọn vẹn nhất.