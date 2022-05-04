CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm'

Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng nhan sắc của đả nữ Ngô Thanh Vân trong trang phục váy cưới, vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa vì quá xinh đẹp.
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Lúc này đây, những tin tức xoay quanh cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ chỉ còn 4 ngày nữa thôi, hôn lễ của đôi uyên ương ''trai tài, gái sắc'' sẽ được diễn ra và hứa hẹn sẽ là đám cưới đình đám nhất trong năm nay, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam tới để chúc phúc.
Trong những ngày qua, trên trang mạng xã hội của mình ''đả nữ màn ảnh'' liên tục cập nhật những hình ảnh tình tứ, thân thiết bên cạnh chồng sắp cưới. Đồng thời, người đẹp cũng cho biết cả 2 đang chuẩn bị tất tần tật mọi thứ một cách kỹ lưỡng nhất, để buổi lễ diễn ra đúng như theo ý muốn.
Vốn được nhiều người biết đến là nữ diễn viên hành động thuộc top đầu Việt Nam, qua một số vai diễn nổi tiếng như ''Hai Phượng'' hay ''Bẫy Rồng''. Chính vì vậy, không ít người thắc mắc khi diện lên bộ váy cưới người đẹp sinh năm 1979 trông sẽ ra sao. Để chiều lòng fan hâm mộ của cô nàng, mới đây, nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng vừa hé lộ bức ảnh cận visual của cô dâu trong hậu trường. Ở góc chụp này, vợ sắp cưới của Huy Trần gây sốt vì góc nghiêng ấn tượng cùng bờ vai trần gợi cảm.
Có thể thấy dù đã bước sang tuổi 43 và luôn gắn liền với những outfit có phần năng động, ngầu lòi nhưng khi diện lên váy cưới, Ngô Thanh Vân vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng lại, xen lẫn đó là nhan sắc xinh đẹp dù chỉ là bức ảnh chụp qua cam thường.