CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm'

Sao Việt 04/05/2022 15:12

Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng nhan sắc của đả nữ Ngô Thanh Vân trong trang phục váy cưới, vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa vì quá xinh đẹp.

Lúc này đây, những tin tức xoay quanh cặp đôi Ngô Thanh VânHuy Trần đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ chỉ còn 4 ngày nữa thôi, hôn lễ của đôi uyên ương ''trai tài, gái sắc'' sẽ được diễn ra và hứa hẹn sẽ là đám cưới đình đám nhất trong năm nay, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam tới để chúc phúc. 

CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm' - Ảnh 1
Đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang là đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, trên trang mạng xã hội của mình ''đả nữ màn ảnh'' liên tục cập nhật những hình ảnh tình tứ, thân thiết bên cạnh chồng sắp cưới. Đồng thời, người đẹp cũng cho biết cả 2 đang chuẩn bị tất tần tật mọi thứ một cách kỹ lưỡng nhất, để buổi lễ diễn ra đúng như theo ý muốn. 

CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm' - Ảnh 2
CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm' - Ảnh 3
Cả 2 đang chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho lễ cưới diễn ra thuận lợi - Ảnh: chụp màn hình

Vốn được nhiều người biết đến là nữ diễn viên hành động thuộc top đầu Việt Nam, qua một số vai diễn nổi tiếng như ''Hai Phượng'' hay ''Bẫy Rồng''. Chính vì vậy, không ít người thắc mắc khi diện lên bộ váy cưới người đẹp sinh năm 1979 trông sẽ ra sao. Để chiều lòng fan hâm mộ của cô nàng, mới đây, nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng vừa hé lộ bức ảnh cận visual của cô dâu trong hậu trường. Ở góc chụp này, vợ sắp cưới của Huy Trần gây sốt vì góc nghiêng ấn tượng cùng bờ vai trần gợi cảm.

CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm' - Ảnh 4
Bức ảnh bằng cam thường nhưng nhan sắc của Ngô Thanh Vân vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì quá xinh đẹp - Ảnh: Internet
CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm' - Ảnh 5
Ngô Thanh Vân trong trang phục váy cưới - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù đã bước sang tuổi 43 và luôn gắn liền với những outfit có phần năng động, ngầu lòi nhưng khi diện lên váy cưới, Ngô Thanh Vân vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng lại, xen lẫn đó là nhan sắc xinh đẹp dù chỉ là bức ảnh chụp qua cam thường. 

Trước giờ 'đám cưới thế kỷ' giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra, netizen soi lại hành trình đến với nhau của cả hai: 'Xứng đáng là câu chuyện cổ tích trong tình yêu'

Trước giờ 'đám cưới thế kỷ' giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra, netizen soi lại hành trình đến với nhau của cả hai: 'Xứng đáng là câu chuyện cổ tích trong tình yêu'

Được biết đám cưới giữa cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' sẽ được diễn ra vào tháng 5 này và những thông tin liên quan đến Huy Trần và Ngô Thanh Vân đều đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần Ngô Thanh Vân kết hôn Ngô Thanh Vân mặc váy cưới

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