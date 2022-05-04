CĐM xôn xao với tấm ảnh cận cảnh nhan sắc cô dâu Ngô Thanh Vân trước ngày trọng đại, nhan sắc xinh đẹp ngút trời khiến nhiều người 'say đắm'

Lúc này đây, những tin tức xoay quanh cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ chỉ còn 4 ngày nữa thôi, hôn lễ của đôi uyên ương ''trai tài, gái sắc'' sẽ được diễn ra và hứa hẹn sẽ là đám cưới đình đám nhất trong năm nay, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam tới để chúc phúc.

Đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang là đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, trên trang mạng xã hội của mình ''đả nữ màn ảnh'' liên tục cập nhật những hình ảnh tình tứ, thân thiết bên cạnh chồng sắp cưới. Đồng thời, người đẹp cũng cho biết cả 2 đang chuẩn bị tất tần tật mọi thứ một cách kỹ lưỡng nhất, để buổi lễ diễn ra đúng như theo ý muốn.