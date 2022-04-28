Ngô Thanh Vân và Huy Trần 'tiết lộ' địa điểm cưới, resort 6 sao sang chảnh, nằm đối diện biển : Một siêu đám cưới nữa sắp được ra mắt

Sao Việt 28/04/2022 09:59

Dù không đích thân lên tiếng về địa điểm cưới, nhưng với những con mắt nhạy bén của các ''thánh soi'', việc họ tìm ra địa điểm cưới của cặp đôi là chuyện quá dễ dàng.

Ngô Thanh VânHuy Trần có lẽ là hai cái tên hot nhất hiện nay trong làng giải trí Việt, chuyện tình ''chị chị em em'' của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Chàng là hot boy, body 6 múi, còn là chủ của nhà hàng do chính mình phát triển, còn nàng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng với rất nhiều bộ phim từng làm mưa, làm gió khắp Việt Nam. Có lẽ vì vậy, mà theo netizen cả hai hoàn toàn xứng đôi vừa lừa. 

Ngô Thanh Vân và Huy Trần 'tiết lộ' địa điểm cưới, resort 6 sao sang chảnh, nằm đối diện biển : Một siêu đám cưới nữa sắp được ra mắt - Ảnh 1
Huy Trần và Ngô Thanh Vân sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày 8/5 tới đây - Ảnh: Internet

Mới đây, chuyện tình của cả 2 đã có một cái kết mỹ mãn khi chính thức thông báo sẽ làm lễ kết hôn. Thông báo của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, người thân, gia đình và bạn bè. Cụ thể, hôn lễ của cả 2 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 8/5 tới đây. 

Ngô Thanh Vân và Huy Trần 'tiết lộ' địa điểm cưới, resort 6 sao sang chảnh, nằm đối diện biển : Một siêu đám cưới nữa sắp được ra mắt - Ảnh 2
Bài đăng của Jun Phạm trên MXH được CĐM soi ra địa điểm kết hôn của cặp đôi - Ảnh: Internet

Jun Phạm chính là một trong những người nhận được thiệp cưới sớm nhất và trong khi mọi người còn đang tò mò về địa điểm thành hôn của đôi bạn trẻ, tự tay nam ca sĩ đã ''tiết lộ'' hết với tất cả mọi người khi khoe tấm thiệp mời lên trên MXH. Cụ thể, "đả nữ" và chồng tương lai đã lựa chọn một resort 6 sao tại Bãi Bắc thuộc thành phố Đà Nẵng. Được biết giá thuê phòng tại đây dao động từ 5 triệu cho đến 60 triệu, chưa tính nữ đạo diễn họ Ngô sử dụng thêm những khu vực trong resort như bãi biển, sảnh để làm tiệc mời khách đến dự hôn lễ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần 'tiết lộ' địa điểm cưới, resort 6 sao sang chảnh, nằm đối diện biển : Một siêu đám cưới nữa sắp được ra mắt - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân và Huy Trần 'tiết lộ' địa điểm cưới, resort 6 sao sang chảnh, nằm đối diện biển : Một siêu đám cưới nữa sắp được ra mắt - Ảnh 4
Một siêu đám cưới nữa sắp được ra mắt khán giả - Ảnh: Internet

Sau tất cả, CĐM nhận định sắp sửa được chứng kiến thêm một siêu đám cưới nữa trong vài ngày tới. Đồng thời, cũng hết mực khen ngợi chuyện tình quá đỗi đẹp của cả 2 và hy vọng thần tượng của mình sẽ có được một cái kết viên mãn. 

"Full HD" khoảnh khắc Ngô Thanh Vân diện váy cưới gợi cảm, cô dâu và chú rể gây sốt vì đặc điểm này!

"Full HD" khoảnh khắc Ngô Thanh Vân diện váy cưới gợi cảm, cô dâu và chú rể gây sốt vì đặc điểm này!

Không phải hình ảnh “đả nữ” mạnh mẽ, Ngô Thanh Vân khi diện váy cô dâu, trông quá dịu dàng và ngọt ngào.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần đám cưới Ngô Thanh Vân

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