Ngô Thanh Vân và Huy Trần 'tiết lộ' địa điểm cưới, resort 6 sao sang chảnh, nằm đối diện biển : Một siêu đám cưới nữa sắp được ra mắt

Ngô Thanh Vân và Huy Trần có lẽ là hai cái tên hot nhất hiện nay trong làng giải trí Việt, chuyện tình ''chị chị em em'' của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Chàng là hot boy, body 6 múi, còn là chủ của nhà hàng do chính mình phát triển, còn nàng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng với rất nhiều bộ phim từng làm mưa, làm gió khắp Việt Nam. Có lẽ vì vậy, mà theo netizen cả hai hoàn toàn xứng đôi vừa lừa.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày 8/5 tới đây - Ảnh: Internet

Mới đây, chuyện tình của cả 2 đã có một cái kết mỹ mãn khi chính thức thông báo sẽ làm lễ kết hôn. Thông báo của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, người thân, gia đình và bạn bè. Cụ thể, hôn lễ của cả 2 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 8/5 tới đây.