Trước giờ 'đám cưới thế kỷ' giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra, netizen soi lại hành trình đến với nhau của cả hai: 'Xứng đáng là câu chuyện cổ tích trong tình yêu'

Mới đây, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, trước thông tin cả 2 sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 5/2022 tới đây. Được biết, lễ cưới của cặp đôi đình đám sẽ được diễn ra tại một nơi sang trọng ở Đà Nẵng và thiệp mời cũng đã được gửi tới tay hầu hết bạn bè, người thân.

Tấm thiệp mời lễ cưới của cặp đôi - Ảnh: Internet

Trước giờ phút trọng đại của cả 2, một số bộ phận netizen đã đào lại từng khoảnh khắc mà cả hai đến với nhau từ những ngày đầu tiên, cho đến giây phút quyết định về chung một nhà. Tất cả đã tạo nên một mối tình, mà một số người cho rằng nó xứng đáng là một câu chuyện tình yêu như trong câu chuyện cổ tích bước ra ngoài đời thực.