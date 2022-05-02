Trước giờ 'đám cưới thế kỷ' giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra, netizen soi lại hành trình đến với nhau của cả hai: 'Xứng đáng là câu chuyện cổ tích trong tình yêu'

Được biết đám cưới giữa cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' sẽ được diễn ra vào tháng 5 này và những thông tin liên quan đến Huy Trần và Ngô Thanh Vân đều đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả.
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Mới đây, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, trước thông tin cả 2 sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 5/2022 tới đây. Được biết, lễ cưới của cặp đôi đình đám sẽ được diễn ra tại một nơi sang trọng ở Đà Nẵng và thiệp mời cũng đã được gửi tới tay hầu hết bạn bè, người thân.
Trước giờ phút trọng đại của cả 2, một số bộ phận netizen đã đào lại từng khoảnh khắc mà cả hai đến với nhau từ những ngày đầu tiên, cho đến giây phút quyết định về chung một nhà. Tất cả đã tạo nên một mối tình, mà một số người cho rằng nó xứng đáng là một câu chuyện tình yêu như trong câu chuyện cổ tích bước ra ngoài đời thực.
Theo đó, mối quan hệ của cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' được fan nghi ngờ vào cuối năm 2020 khi Ngô Thanh Vân và Huy Trần liên tục để lộ hint hẹn hò với nhau trên MXH. Tuy nhiên, tại thời điểm đó cả 2 chưa hề lên tiếng và khiến fan liên tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ của 2 người.
Mãi đến tháng 2/2021, mối tình này mới chính thức được công nhận. Cụ thể, trong sinh nhật lần thứ 41 của Ngô Thanh Vân, cặp đôi đã chia sẻ những hình ảnh tình tứ, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cũng kể từ thời điểm đó, Huy Trần và Ngô Thanh Vân luôn thể hiện tình cảm với nhau trên MXH. Thậm chí, trong cuộc sống lẫn công việc, bạn trai nhỏ tuổi luôn là người đứng ra gánh vác cùng nữ diễn viên từ những hành động nhỏ nhất như quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng ''đả nữ màn ảnh'' trong từng khoảnh khắc.
Có thể thấy, sau 2 năm bên nhau việc cặp đôi đình đám quyết định tới với nhau là điều mà hầu hết fan hâm mộ đều mong đợi, bởi lẽ trước đó đã từng có thời điểm cặp đôi bị một số bộ phận netizen cho rằng không hợp vì chênh lệch tuổi tác nhưng bỏ qua ngoài tai tất cả, cả 2 vẫn nắm chặt tay nhau cho tới tận thời điểm này.