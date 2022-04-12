Hé lộ hình ảnh hồi còn trẻ của NSND Hồng Vân, nhan sắc như thế nào mà dân tình khen 'cực phẩm'?

Sao Việt 12/04/2022 17:36

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã chia sẻ bức ảnh hồi còn trẻ khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã chia sẻ bức ảnh hồi còn trẻ kèm dòng trạng thái: "Đố mọi người biết Vân lúc bao nhiêu tuổi?".

Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhan sắc lúc trẻ của nữ nghệ sĩ đã thu hút được sự chú ý và quan tân của cư dân mạng. Có thể thấy, khi đó nhan sắc NSND Hồng Vân thuộc vào hàng "cực phẩm" khi nữ nghệ sĩ sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh tú cùng đường nét hài hòa khiến đối phương "không thể rời mắt". Đặc biệt, bà xã Lê Tuấn Anh khi ấy để mái tóc xoăn ngang vai, trên đầu cài bông hoa to trông rất dịu nhàng, đằm thắm.

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Hình ảnh hồi trẻ của nghệ sĩ Hồng Vân nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người cũng đoán vào thời điểm đó, nữ nghệ sĩ Hồng Vân tầm 20 – 25 tuổi. Dây cũng là độ tuổi đẹp nhất, xuân sắc nhất của người con gái. Với nhan sắc xinh đẹp kiều diễm này, cô từng là người mẫu lịch được nhiều nhiếp ảnh gia ưa thích.

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 NSND Hồng Vân được đánh giá cao bởi có thể đảm nhận tốt nhiều vai trò - Ảnh: FBNV

Hiện tại, NSND Hồng Vân là một trong những cái tên gạo cội của làng giải trí Việt Nam. Nữ nghệ sĩ được đánh giá cao bởi có thể đảm nhận tốt nhiều vai trò, từ diễn viên, đạo diễn cho đến làm bầu sân khấu… Sau nhiều năm làm nghề, nữ nghệ sĩ được đông đảo đồng nghiệp yêu quý, hậu bối nể trọng và gọi bằng những danh xưng thân mật như "mẹ". 

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng nghệ thuật mà còn vì có cuộc sống rất đầm ấm bên ông xã Lê Tuấn Anh và các con, các cháu.

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