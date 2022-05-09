Siêu mẫu Xuân Lan và dàn sao Việt rơi nước mắt khi chứng kiến Ngô Thanh Vân trở thành 'vợ người ta'

Sao Việt 09/05/2022 09:35

Chứng kiến Ngô Thanh Vân tìm được bến đỗ hạnh phúc cuối cùng sau 12 năm độc thân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp không khỏi xúc động và bật khóc.

Sau 2 năm yêu nhau, Ngô Thanh Vân và "tình trẻ kém 11 tuổi" Huy Trần đã tổ chức lễ cưới vào chiều ngày 8/5. Tiệc cưới của nữ diễn viên và bạn trai sẽ được tổ chức riêng tư tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng, có không gian hướng thẳng ra biển. Số lượng khách mời dự tiệc cưới chỉ khoảng 50 người, chưa tới 10 nghệ sĩ. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ diễn viên có mối quan hệ rộng với giới showbiz trong và ngoài nước.

Trên không gian của bãi biển Đà Nẵng, cặp đôi trao cho nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình. Nhiều ngôi sao xuất hiện mừng hạnh phúc của đôi uyên ương như các cựu thành viên của nhóm 365 gồm Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will, chuyên gia trang điểm Nam Trung, siêu mẫu Xuân Lan, NTK Đỗ Mạnh Cường…

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Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi bước lên lễ đường cùng Huy Trần - Ảnh: FBNV
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Đám cưới của cặp đôi được diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và những người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bạn thân, ở hàng ghế khách mời, Xuân Lan cũng không thể kìm nén mà bật khóc. Trên trang cá nhân, Xuân Lan viết: "Khi cô dâu bước ra, tôi đã khóc không kềm được vì hạnh phúc. Mãi hạnh phúc nhé cưng". 

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Xuân Lan bật khóc khi chứng kiến Ngô Thanh Vân tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình - Ảnh: FBNV

Nam Trung cũng không ít lần lấy khăn lau nước mắt vì chứng kiến người bạn thân của mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự. Trong khi đó, Will lại "mếu máo" đến ôm chặt người chị thân thiết của mình đang hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời. Ai nấy đều không khỏi bồi hồi và rơi nước mắt khi chứng kiến những khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ.

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Will mếu máo trong lễ cưới - Ảnh: FBNV
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Nam Trung cũng không ít lần lấy khăn lau nước mắt - Ảnh: Internet
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Dàn sao Việt thân thiết tham dự đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: FBNV

Những khoảnh khắc đáng nhớ ấy đã ghi dấu ấn cho một cuộc tình tuyệt đẹp, một hôn lễ ấm cúng và tràn đầy kỷ niệm. Đây cũng là dấu mốc quan trọng của cuộc đời Ngô Thanh Vân và Huy Trần, cặp đôi cuối cùng đã tìm được bến đỗ cho mình sau bao sóng gió.

HOT: Dàn sao Việt 'nô nức' ra sân bay chuẩn bị nhập tiệc cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần

HOT: Dàn sao Việt 'nô nức' ra sân bay chuẩn bị nhập tiệc cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Vào sáng ngày 7/5, một số nghệ sĩ đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng để tham dự đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

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