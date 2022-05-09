Siêu mẫu Xuân Lan và dàn sao Việt rơi nước mắt khi chứng kiến Ngô Thanh Vân trở thành 'vợ người ta'

Sau 2 năm yêu nhau, Ngô Thanh Vân và "tình trẻ kém 11 tuổi" Huy Trần đã tổ chức lễ cưới vào chiều ngày 8/5. Tiệc cưới của nữ diễn viên và bạn trai sẽ được tổ chức riêng tư tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng, có không gian hướng thẳng ra biển. Số lượng khách mời dự tiệc cưới chỉ khoảng 50 người, chưa tới 10 nghệ sĩ. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ diễn viên có mối quan hệ rộng với giới showbiz trong và ngoài nước.

Trên không gian của bãi biển Đà Nẵng, cặp đôi trao cho nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình. Nhiều ngôi sao xuất hiện mừng hạnh phúc của đôi uyên ương như các cựu thành viên của nhóm 365 gồm Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will, chuyên gia trang điểm Nam Trung, siêu mẫu Xuân Lan, NTK Đỗ Mạnh Cường…