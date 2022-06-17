Mỹ nhân Việt sung sướng như bà hoàng sau tái hôn: Jennifer Phạm, Lệ Quyên và nhiều sao nữ được chồng cưng chiều hết mực

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Quang Dũng, năm 2012, Jennifer Phạm chính thức "về chung một nhà" với doanh nhân Đức Hải. Sau một lần tan vỡ, dường như hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006 đã tìm được bến bờ hạnh phúc khi người chồng hiện tại rất yêu thương và đồng cảm với cô. Không chỉ yêu chiều vợ mà doanh nhân Đức Hải còn luôn ủng hộ cô trong việc phát triển sự nghiệp.

Sau khi có với ông xã Đức Hải 3 nhóc tì, Jennifer Phạm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc kinh doanh. Cô không còn tham gia nhiều vào các sự kiện showbiz.

Sau khi ly hôn với đạo diễn Hải Thành năm 2016, 5 năm sau cô mới công khai chuyện này với công chúng và thông báo tái hôn. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Lê Bê La quả thực khiến nhiều người ghen tỵ. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, những hành động ấm áp mà chồng làm cho mình. Đôi khi là bữa ăn do chồng nấu, khi thì là ông xã đang phụ giúp cô việc nhà.

Lê Bê La còn cho biết, có những ngày cô phải dậy sớm đi làm, chồng cũng dậy sớm nấu cơm cho cô đem theo. Không chỉ chiều vợ, con riêng của Lê Bê La cũng được anh yêu thương hết mực. Được biết chồng của nữ diễn viên là người ngoài ngành và danh tính cũng được cô giấu kín.

Lệ Quyên

Lệ Quyên hiện đang hẹn hò với tình trẻ kém 12 tuổi - Lâm Bảo Châu. Mối tình chị em của nữ ca sĩ nhận về nhiều lời bàn tán. Nhiều người cho rằng Lệ Quyên đang "cưa sừng làm nghé" khi yêu trai trẻ. Dù vậy, không thể phủ nhận một điều rằng Lệ Quyên đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Nữ ca sĩ liên tục khoe những khoảnh khắc ngọt ngào của mình bên bạn trai. Nhờ vậy mà Lệ Quyên ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn.

Vân Hugo

Sau những tổn thương từ cuộc hôn nhân tãn vơ trước đó, lần tái hôn này, Vân Hugo đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào với ông xã. Được biết, chồng của nữ MC là doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tái hôn, cô chuyển vào Sài Gòn sống và hiện đang điều hành một trường mầm non mang tên mình.

Phạm Quỳnh Anh

Sau khi ly hôn với Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên không ít lần cô dính tin đồn đã có tình yêu mới. Tháng 4 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh vướng nghi vấn nắm tay dạo phố với người yêu giấu mặt trên đất Mỹ. Người qua đường bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ mặc trang phục rất giống với hình ảnh trang phục mà nữ ca sĩ tự chụp đăng tải trên trang cá nhân.

Nếu đúng là thật thì có thể nhận định rằng Phạm Quỳnh Anh đang rất hạnh phúc bên người yêu của mình. Tình yêu của cô cũng sắp chào đón kết tinh đó là một bé gái. Được biết, em bé dự tính ra đời vào tháng 6 năm nay.