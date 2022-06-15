Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào?

Sao Việt 15/06/2022 11:40

Trước khi lấy chồng đại gia, Minh Hằng cũng đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước từ bất động sản cho tới xe sang.

Một trong những sự kiện được quan tâm nhất showbiz Việt bây giờ là đám cưới của ca sĩ Minh Hằng. Ngày 13/6, nữ ca sĩ và ông xã đã tổ chức đám hỏi và rước dâu. Đám hỏi được tổ chức tại nhà riêng với an ninh chặt chẽ và chỉ có sự góp mặt của gia đình và một số bạn bè thân thiết. Chú rể và dàn phù rể có mặt từ 9h sáng, trước khi vào nhà làm lễ họ đã cùng trải qua một số thử thách cả về trí tuệ và thể lực do cô dâu Minh Hằng đặt ra. Đám cưới chính sẽ được tổ chức vào ngày 18/6 tại bãi biển ở Hồ Tràm (Vũng Tàu).

Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào? - Ảnh 1

Nếu như chồng sắp cưới của Minh Hằng được biết đến là sếp 1 công ty dệt may lớn thì nữ ca sĩ cũng không thua kém khi cô là một ngôi sao hạng A đầy quyền lực, nắm trong tay khối tài sản lớn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. 

Minh Hằng hiện đang là chủ sở hữu của một căn biệt thự triệu đô nằm ở quận 2, TPHCM, có diện tích rộng vài trăm mét vuông. Giá trị của căn biệt thự ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra cô còn có một căn hộ 125m2 giá hơn 20 tỷ đồng ở TP Thủ Đức. Chưa hết, giọng ca Một Vòng Trái Đất còn có một khu nhà vườn rộng hơn 2 ha ở Nhơn Trạch.

Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào? - Ảnh 2

Ngoài bất động sản, Minh Hằng còn có 3 chiếc xế hộp với tổng giá trị khoảng 14 tỷ đồng. Đầu tiên là một chiếc xe nữ ca sĩ "tậu" cách đây nhiều năm trị giá 2,5 tỷ đồng, tiếp theo là chiếc Porsche Panamera hạng sang, mẫu coupe 4 cửa màu đỏ mận trị giá 6 tỷ đồng và cuối cùng là chiếc xe Mercedes GLS 450 mới mua năm 2021 có giá sương sương khoảng 5 tỷ đồng.

Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào? - Ảnh 3
Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào? - Ảnh 4
Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào? - Ảnh 5
 

Bên cạnh nhà lầu, xe hơi, Minh Hằng còn có cả “núi” hàng hiệu. Giống nhiều sao nữ khác, Minh Hằng cũng có một niềm đam mê với thời trang cao cấp. Cô sở hữu nhiều món đồ hiệu "xịn xò" từ đồng hồ, nhẫn kim cương tiền tỷ, túi xách đều đến từ các thương hiệu cao cấp như Hermes, Chanel hay Dior, Louis Vuitton, Gucci, D&G, Versace… Cô dành hẳn một căn phòng để trưng bày các món đồ hiệu đắt đỏ của mình. 

Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào? - Ảnh 6
Sau khi về chung một nhà với đại gia dệt may U50, Minh Hằng giàu có đến cỡ nào? - Ảnh 7

Được biết, ông xã của Minh Hằng là doanh nhân và giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty dệt ở Long An. Hiện chưa biết chồng Minh Hằng giàu có cỡ nào nhưng chắn khi về chung một nhà họ chắn chắn sẽ là cặp đôi quyền lực, có khối tài sản mà nhiều người mơ ước. 

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