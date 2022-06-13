Câu nói "đẹp như Ngọc Trinh" sẽ không còn đúng nếu bạn nhìn thấy những hình ảnh "kỳ lạ" này

Ngọc Trinh được biết đến là người mẫu nội y với thân hình thon thả, gợi cảm cùng làn da trắng muốt. Cô không chỉ chú trọng đến việc giảm cân mà còn chăm sóc làn da của mình rất cẩn thận.

Chính vì vậy mà Ngọc Trinh luôn tự tin diện bikini hoặc những bộ đầm cắt xẻ vô cùng táo bạo. Ngoài khoe đôi chân thon dài thì "nữ hoàng nội y" cũng ưa chuộng các thiết kế để lộ phần lưng trắng nõn nà.

Tuy nhiên, dù chăm sóc kỹ đến mấy thì Ngọc Trinh vẫn gặp phải những lúc “kém đẹp”. Bằng chứng là mới đây, cô đã đăng tải hình ảnh diện váy trắng, khoe trọn tấm lưng trần nhưng không còn trắng như xưa.

Trong ảnh, lưng của Ngọc Trinh sạm đen lại do bị cháy nắng. Có thể nhìn thấy được hai phần da khác màu rõ rệt trên lưng của người đẹp showbiz do cô diện đồ hở nhưng không chống nắng cẩn thận.

Dân mạng tỏ ra tiếc nuối cho làn da của “nữ hoàng nội y” và cũng biết rằng để có những shoot hình gợi cảm thì Ngọc Trinh đã phải “hy sinh” làn da trắng nõn nà của mình.

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng tỏ ra không quá lo lắng vì Ngọc Trinh sở hữu rất nhiều bí quyết làm đẹp.

Netizen cho rằng với tính cách cẩn thận thì Ngọc Trinh sẽ nhanh chóng phục hồi làn da bị tổn thương để lấy lại được vẻ đẹp như xưa.

Trên trang cá nhân, không ít lần Ngọc Trinh khoe lưng trần nõn nà của mình. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh khá chăm chỉ khoe vóc dáng dù đã bước sang tuổi 33, và han sắc của Ngọc Trinh luôn là điều được nhiều người chú ý.

Cùng ngắm nhìn những tấm hình với vóc dáng miễn chê của Ngọc Trinh.