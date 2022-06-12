"Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam" - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022?

Sao Việt 12/06/2022 07:39

Giữa bão tin đồn, Phạm Hương chăm chỉ ... đăng ảnh bikini khoe body. Có thể thấy, đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Phạm Hương vẫn khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ với body nuột nà.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương vừa đăng tải hình ảnh thả dáng với bikini.

Theo chia sẻ của nàng hậu, hôm nay cô không đi đánh golf mà "đổi gió" bằng việc đi bơi. Vì thời tiết ở Mỹ cũng đang nắng ấm nên rất thích hợp cho hoạt động này.

'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022? - Ảnh 1

Có thể thấy, đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Phạm Hương vẫn khiến dân tình không khỏi trầm trồ với body nuột nà. Cộng thêm chiều cao nổi bật, người đẹp sinh năm 1991 tự tin khi chọn cho mình những thiết kế hở bạo.

'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022? - Ảnh 2

Trong một diễn biến khác, cộng đồng nhan sắc Việt đang xôn xao trước thông tin Phạm Hương sẽ trở về Việt Nam chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nguồn cơn bắt đầu từ việc H'Hen Niê úp mở việc một nhân vật mà cô rất yêu thích sắp tới sẽ về Việt Nam để tham dự cuộc thi này.

Cách đây không lâu, Phạm Hương cũng từng đăng tải hình ảnh cùng chiếc vương miện của mình sau đó nhắc đến tên NTK Đỗ Long: "Giờ quên cách chụp hình với vương miện luôn rồi. Cho xin 1 bộ váy đẹp xuất sắc như thế này nữa nhé!".

Một khán giả khác cũng đặt câu hỏi về kế hoạch trở về Việt Nam của nàng hậu, Phạm Hương đáp: "Chị nghĩ chắc sẽ là một bất ngờ trong năm nay".

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Phạm Hương vẫn chưa chính thức phản hồi về thông tin này. Phía BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cũng không đưa ra bình luận về tin đồn Phạm Hương sẽ ngồi ghế giám khảo tại cuộc thi năm nay.

'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022? - Ảnh 3

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương trở thành cái tên nhận được sự chú ý của khán giả. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp quyết định sang Mỹ sống và sinh con.

'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022? - Ảnh 4

Ở xứ người, Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên hai con và hình ảnh chơi thể thao, đi du lịch ở nhiều nơi.

'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022? - Ảnh 5

'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022? - Ảnh 6

'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Phạm Hương phản ứng ra sao giữa tin đồn sắp về nước tham dự chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022? - Ảnh 7

Trước đó, được một khán giả hỏi có dự định quay trở lại showbiz và hoạt động nghệ thuật không, người đẹp Hải Phòng chia sẻ: "Tôi nghĩ showbiz với mình như vậy là đủ. Tôi muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên, nhưng đổi lại tôi được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi 2 từ danh hiệu".

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