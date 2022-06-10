Ngôi sao hạng A như Hà Hồ cũng có lúc xuống phong độ, lên đồ gây lú khiến khán giả đỏ mặt

Trong showbiz Việt, để kể tên một nữ ca sĩ vừa sở hữu giọng hát nội lực, vừa có khả năng vũ đạo điêu luyện, cuốn hút thì Hồ Ngọc Hà luôn nằm trong top đầu. Cũng bởi thế mà cô nàng được gọi với danh xưng "nữ hoàng giải trí " của Vbiz.

Thế nhưng cũng chính bởi sự máu lửa mỗi khi xuất hiện mà Hà Hồ không ít lần vướng phải những lỗi sai trong trang phục. Nữ ca sĩ thường xuyên diện những thiết kế khai thác triệt để vóc dáng hình thể như bodysuit, trang phục xuyên thấu táo bạo, thế nên điều này đã nhiều lần khiến khán giả phải "đỏ mặt".

Trong các sự kiện, đa phần bà xã Kim Lý đều chọn các mẫu váy áo xuyên thấu, ôm sát cơ thể, từ đó tôn lên đường cong gợi cảm. Tuy nhiên dưới ánh sáng của đón hay một số yếu tố khách quan mà những bộ trang phục này trông nhạy cảm.

Việc thường xuyên lựa chọn thiết kế ôm sát cơ thể khiến Hà Hồ không ít lần gặp sự cố về trang phục.

"Nữ hoàng giải trí" cũng từng bị chỉ trích khi ra mắt MV Em muốn anh đưa em về đóng cùng Kim Lý. Theo đó thiết kế váy xuyên thấu để lộ vòng một và vòng ba của Hà Hồ trong MV đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội thời điểm vừa mới ra mắt.

Tại một sự kiện hồi năm 2018, Hồ Ngọc Hà ngoài việc thu hút mọi ánh nhìn bởi vóc dáng gợi cảm nhờ bộ trang phục ôm sát thì cô lại "mất điểm" lớn vì bị sự cố ngay trên sân khấu. Cụ thể, dù trang phục ôm sát phô diễn mọi đường cong trên cơ thể Hà Hồ nhưng vì quá ôm sát nên đã làm lộ vùng nhạy cảm, khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả có mặt tại sự kiện lúc đó ngượng tái mặt.

Cũng trong đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2018, Hà Hồ cũng khiến khán giả một phen "đỏ mặt" khi trình diễn ca khúc Bay theo ngân hà. Nhiều người cho rằng bộ trang phục của cô quá ngắn và vũ đạo không phù hợp để lên sóng truyền hình, đặc biệt là tại một cuộc thi lớn với những yêu cầu khắt khe.

Dù liên tục vướng phải những ồn ào không đáng có về trang phục hay phong thái lúc biểu diễn, tuy nhiên không thể phủ nhận sức nóng cũng như tầm ảnh hưởng của Hà Hồ trong showbiz Việt thời điểm hiện tại.