H'Hen Nie - "Tắc kè hoa" của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện "ô dề" khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng

Sao Việt 09/06/2022 07:15

Dù mang danh là 'tắc kè hoa' của làng thời trang hoa hậu nhưng H'Hen Nie cũng có những lần mặc 'ô dề khó hiểu'.

Vừa qua, phần thi phụ Người đẹp Biển thuộc khuôn khổ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra tại Hội An, dàn ban gián khảo quyền lực xuất hiện với váy áo xúng xính tranh nhau giật spotlight. Nhưng người có vẻ bị netizen "để mắt" tới nhất chính là H'Hen Nie với bộ cánh kín bưng "sợ nắng".

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 1

Nàng hậu lựa chọn bộ cánh bồng bềnh, hai bên tay được che phủ kín bởi 2 tà lớn. Ở giữa thân trang phục được đính kết kim sa lấp lánh ôm sát cơ thể, nhưng cũng không thể làm H'Hen Niê trở nên quyến rũ vì độ phồng của 2 tà đã "nuốt chửng" cơ thể ngọc ngà.

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 2

Cộng thêm kiểu tóc "ướt át" của người đẹp được cho là không phù hợp với độ ánh nhũ của trang phục, vì nhìn vừa dìm da mà còn tạo cảm giác hơi luộm thuộm.

Khi mới đăng quang, người đẹp Ê đê cũng đã nhiều lần khiến công chúng thản thốt vì vướng lời nguyền "mặc xấu":

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 3

H'Hen Niê từng gây tranh cãi vì chiếc đầm "chói chang" hồng cánh sen, nếu tông màu được hạ đậm hơn đôi chút có lẽ sẽ phù hợp với làn da nâu của cô nàng hơn.

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 4

Bộ trang phục được đánh giá là "tệ" nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mẫu áo sơ mi dài kèm quần xuyên thấu đính đá lấp lánh khiến H'Hen Niê trông bị "sến" hẳn. Kèm thêm đôi môi mùa nude nhợt nhạt, người đẹp Ê đê mất trọn điểm trên thảm đỏ.

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 5

Layout makeup không thể "gánh" nổi diện mạo của H'Hen Niê lúc này. Bộ cánh có thiết kế không phù hợp với vóc dáng của nàng hậu, khiến cô nàng bị "dừ" hơn tuổi thấy rõ.

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 6

Làn da nâu của H'Hen Niê được được tôn rõ với màu neon, nhưng chiếc blazer thùng thình kèm chiếc quần lửng đã "phá hủy" toàn bộ. Set đồ này từng món không phù hợp đi cùng nhau.

Dưới đây là những lần khác nàng Hậu của chúng ta khiến công chúng phải quan ngại về gu thời trang của mình:

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 7

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 8

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 9

H'Hen Nie - 'Tắc kè hoa' của showbiz Việt cùng những lần xuất hiện 'ô dề' khiến người hâm mộ phải đặt dấu chấm hỏi to đùng - Ảnh 10

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Từ khóa:   sao Việt H'Hen Niê sao mặc xấu

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