Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại "ngọt sâu răng" như thế này đây

Sao Việt 31/05/2022 05:41

Mới đây, công chúng đã được một phen bàn tán xôn xao vì cặp đôi mới nhất công khai Phương Thanh và bạn trai kém tuổi Chí Kiên. Ngoài ra, howbiz Việt cũng có không ít các cặp đôi lệch tuổi, vượt qua nhiều sóng gió để tìm kiếm hạnh phúc đích thực bên nhau.

Phương Thanh và Chí Kiên

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 1

Phương Thanh mới đây đã công khai tình mới - bạn trai kém 20 tuổi, khiến người hâm mộ mắt tròn mắt dẹt. Sáng ngày 28/5, ca sĩ Phương Thanh đã bất ngờ đăng tải 1 đoạn video thú vị, trong đó, tình trẻ kém 20 tuổi của cô đang hát tình ca trong đêm nhạc tại Đà Lạt khiến khán giả thích thú, cùng lời đề tựa: "Hôm qua em và khán giả ép luôn chàng Doãn Chí Kiên của em hát được mấy câu mà run lập cập".

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 2

Bạn trai nữ ca sĩ tên Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993. Anh sở hữu chiều cao hơn 1m8, gương mặt điển trai, lãng tử cùng phong cách thời trang cá tính. Anh quê gốc ở Nam Định, hiện tại đang sinh sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TP HCM. Có thể thấy rõ "chị Chanh" nhà ta đang say đắm trong tình yêu và tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến người tình kém tuổi này của mình.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 3

Ngô Thanh Vân và Huy Trần có lẽ đã là cặp đôi không còn xa lạ với công chúng Việt. Cặp đôi chị - em này đã viết nên cái kết viên mãn với đám cưới thế kỷ đẹp như mơ tại Đà Nẵng vừa qua dưới sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè thân thiết cũng như người hâm mộ trên cả ngước. Dù chênh lệch tận 11 tuổi, song dường như không hề có khoảng cách nào giữa cả hai, Ngô Thanh Vân thì luôn xinh đẹp, trẻ trung, và ngọt ngào, còn Huy Trần thì lại có phần chín chắn và điềm đạm so với tuổi thật.

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 4

Từ khi công khai yêu nhau, cả hai đã không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn khiến người xem phải ngưỡng mộ. Trong cuộc sống, Ngô Thanh Vân và Huy Trần có khá nhiều điểm tương đồng về quan điểm cũng như phong cách sống. Ngô Thanh Vân cũng không ngần ngại "nghỉ hưu" vài ba năm, lui về hậu trường để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con sau đám cưới đình đám.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 5

Sau khi ly hôn doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung khi công khai tình mới trẻ tuổi Lâm Bảo Châu. Mặc cho dư luận ồn ào bàn tán, Lệ Quyên vẫn không ngần ngại bảo vệ tình yêu, bảo vệ người tình Lâm Bảo Châu. Có thể thấy, cả hai ngày càng khăng khít, gắn bó và Lâm Bảo Châu luôn đồng hành cùng Lệ Quyên trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày.

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 6

Lệ Quyên cũng chia sẻ rằng Lâm Bảo Châu có mối quan hệ khá tốt với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên và Đức Huy. Hiện tại đây là cặp đôi được khán giả kỳ vọng là sẽ có 1 đám cưới cổ tích trong tương lai gần.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 7

Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò cùng nhau, và cả hai cũng thường xuyên đồng hành trong các sự kiện lớn nhỏ, song Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng đều khá điềm đạm và thận trọng khi đề cập đến đối phương. Sau khi chia tay Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh đã tiếp tục tập trung vào công việc kinh doanh, sản xuất phim và chăm sóc con gái mình là Bảo Tiên. Cũng trong một bài phỏng vấn, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ rằng tình yêu là thứ không quan trọng đến tuổi tác mà cần phải có cảm xúc, và sự đồng điệu của hai người.

Các chị đại của showbiz Việt cùng những mối tình đình đám với trai đẹp kém tuổi, dư luận ồn ào nhưng hành trình hạnh phúc lại 'ngọt sâu răng' như thế này đây - Ảnh 8

Phương Thanh và cộng sự bị chê đến 'nóng mặt' vì thí sinh bị hụt hơi, gào thét sai chỗ khi trình diễn tại Rock Việt

Phương Thanh và cộng sự bị chê đến 'nóng mặt' vì thí sinh bị hụt hơi, gào thét sai chỗ khi trình diễn tại Rock Việt

HLV Đinh Tuấn Khanh đã có những lời nhận xét thẳng thắn đến mức không kiêng dè dành cho phần trình diễn của các thí sinh đội Phương Thanh khiến cho nữ ca sĩ và đồng nghiệp nghe thôi cũng "nóng mặt".

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Từ khóa:   Sao Việt cặp đôi sao Việt Bạn trai Phương Thanh

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