Phương Thanh và cộng sự bị chê đến 'nóng mặt' vì thí sinh bị hụt hơi, gào thét sai chỗ khi trình diễn tại Rock Việt

Sao Việt 05/02/2022 19:01

HLV Đinh Tuấn Khanh đã có những lời nhận xét thẳng thắn đến mức không kiêng dè dành cho phần trình diễn của các thí sinh đội Phương Thanh khiến cho nữ ca sĩ và đồng nghiệp nghe thôi cũng "nóng mặt".

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chương trình Rock Việt bước vào vòng Đối đầu với tập đầu tiên là của team Mãnh Hổ Gầm của hai HLV Phương ThanhĐỗ Hoàng Hiệp với các thí sinh là các band: Cheffin', Chú Cá Lơ, Bumblebee, B.O.F, Mèow Lạc, Solar Eclipse. Tuy vậy, phần trình diễn của đội đã nhận về nhiều bình luận khá thẳng thắn đến từ phía các HLV khác.

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Các thí sinh thuộc team Mãnh Hổ Gầm trình diễn tại đêm thi Đối đầu - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cụ thể, sau khi B.O.F trình diễn ca khúc Vỡ, HLV Trần Tuấn Hùng đã nhận xét: "Bài hát này mang đến cho người nghe cảm giác có sự bức bối. Rap trên phần nhạc dữ dội đặc trưng Nu Metal, anh thấy chất, kích động nhưng rap cần rõ hơn để có thể cảm nhận được".

Khác với lời nhận xét mang tính xây dựng của HLV Trần Tuấn Hùng, HLV Đinh Tuấn Khanh lại thẳng thắn chê tài huấn luyện của đội Mãnh Hổ Gầm. Anh nói: "Mãnh Hổ Gầm không biết cách dùng band này, không biết làm sao cho ca sĩ dùng hơi, gào thét lúc nào, hát lúc nào".

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Nét mặt 'sượng trân' của hai vị HLV đội Mãnh Hổ Gầm khi bị chê thẳng mặt - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Lời nhận xét này của HLV Đinh Tuấn Khanh đã khiến bầu không khí của chương trình trở nên khá căng thẳng, may thay HLV Phương Thanh đã làm dịu đi bầu không khí khi bật cười và nói rằng: "À à, một màn khích thật là ghê gớm!".

Không dừng lại ở đó, HLV Hoàng Hiệp bị HLV Tuấn Khanh "chỉnh" về cách hướng dẫn cầm mic. Về phía Phương Thanh, cô chỉ biết cười gượng và góp ý thêm cho các học trò, đồng thời cũng công nhận đây là một band cá tính quá mạnh.

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Từ khóa:   Phương Thanh Đỗ Hoàng Hiệp Rock Việt

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