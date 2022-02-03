Con gái cố diễn viên Mai Phương ngày càng phổng phao, hình ảnh đi du xuân gây xúc động

Bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương nay đã 8 tuổi, trông phổng phao, ngày càng giống mẹ.

Sau khi NS Mai Phương ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác vào tháng 3/2020, người hâm mộ đã vô cùng xót thương, bên cạnh đó là lo lắng cho con gái của cố NS - bé Lavie. Hiện tại, bé Lavie - con gái Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đang ở Việt Nam để chờ thủ tục sang Mỹ với bố. Bé hiện được bảo mẫu thân thiết chăm sóc chu đáo. Lên 8 tuổi, nhóc tỳ ngày càng xinh xắn, lớn phổng phao thấy rõ. Hình ảnh mới nhất của bé Lavie khi được đưa đi chơi ngày Tết. Cô bé hào hứng nhận lì xì từ những người bạn của người mẹ quá cố. Bé Lavie nay đã 8 tuổi và phổng phao, lớn nhanh thấy rõ.

Tết Nhâm Dần 2022, bé Lavie được người thân đưa đi du xuân. Trong hình ảnh mới nhất, cô bé diện chiếc váy vàng xinh xắn, ngồi ăn bánh ngọt và nhận lì xì từ những người bạn thân thiết của người mẹ quá cố. Ở tuổi lên 8, nhóc tỳ nay đã lớn rõ và gây ấn tượng vì nụ cười tươi, ánh mắt to được thừa hưởng từ cố diễn viên Mai Phương. Trước đó, Ốc Thanh Vân chia sẻ thông tin một trường quốc tế trao tặng cho con gái cố NS Mai Phương học bổng 100% học phí cho đến khi hết lớp 12.

Ngôi trường bé Lavie được nhận học bổng và theo học là Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nam Sài Gòn, được đánh giá cao về mọi mặt, không chỉ có chất lượng giảng dạy tốt, thiết bị hiện đại, tiện nghi, trường còn có hệ thống trên 14 tỉnh thành của cả nước. Bên cạnh đó là mức học phí "khủng", thuộc top những trường cho con nhà giàu. Sau một năm học tại trường quốc tế, giờ đây Lavie đã là một cô bé 8 tuổi, lớn phổng phao với nụ cười xinh xắn.

Nghẹn ngào trước khoảnh khắc của cố nghệ sĩ Mai Phương hạnh phúc bên con gái Mới đây, quản lý của cố nghệ sĩ Mai Phương đã chia sẻ lại hình ảnh cô trò chuyện, chơi đùa vui vẻ bên con gái Lavie.

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