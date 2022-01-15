Bạn thân dành 'món quà' đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cố diễn viên Mai Phương!

Hậu trường 15/01/2022 10:03

Bạn bè, đồng nghiệp xúc động nhớ cố diễn viên Mai Phương trong ngày sinh nhật.

Năm 2020, thông tin nữ diễn viên Mai Phương ra đi sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư phổi khiến ban bè đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của nữ diễn viên, bạn thân của cô là ca sĩ Trương Bảo Như đã đăng bài viết xúc động trên trang cá nhân để tưởng nhớ về cô. Cụ thể, Bảo Như viết: "Năm thứ 2 vợ đón sinh nhật nơi xa… Vẫn nhớ thương và vẫn… gặp nhau trong mơ…".

Bạn thân dành 'món quà' đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cố diễn viên Mai Phương! - Ảnh 1
Bài viết của Bảo Như đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trước đó, Trương Bảo Như đã đăng loạt ảnh đưa bé Lavie (con gái của Mai Phương) đến chùa thắp hương cầu nguyện cho mẹ. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ: "Một ngày kỉ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng. Chúng tôi ngồi ôn lại những chuyện đã xảy ra. Tất cả chỉ như mới hôm qua mà thôi. Niềm nhớ thương còn đó pha lẫn tiếc nuối, rồi lại lắc đầu và cười với những gì đã trải qua. Đôi lúc chính chúng tôi còn không tin đó là sự thật. Nhưng chung quy lại mọi thứ như đã được số phận an bài và như chính mong ước của nó.Thắp nén nhang với duy nhất một câu khấn nguyện: "Xin hãy phù hộ cho con bé được bình an một đời". Tôi biết điều ước nghe đơn giản nhưng để có được không phải dễ dàng gì. Nhưng tôi tin ở nơi xa, nó sẽ cho chúng tôi "thêm sức mạnh" để đồng hành cùng con bé trên hành trình làm người đầy gian nan này".

Bạn thân dành 'món quà' đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cố diễn viên Mai Phương! - Ảnh 2
Trương Bảo Như đưa bé Lavie đến chùa thắp hương cho Mai Phương - Ảnh: FBNV

Không chỉ Bảo Như bày tỏ nỗi nhớ cô bạn thân mà quản lý của Mai Phương cũng chưa nguôi ngoai sự ra đi của nữ diễn viên. Trên trang cá nhân, anh cũng gửi đôi lời chúc mừng sinh nhật cho người chị rằng: "Ở nơi xa, sinh nhật an vui nhé chị yêu, chị mãi mãi đẹp ở tuổi 35". Đính kèm là hình ảnh cô trò chuyện vui vẻ bên Lavie.

Bạn thân dành 'món quà' đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cố diễn viên Mai Phương! - Ảnh 3
Quản lý cũng bày tỏ nỗi niềm nhớ thương nhân ngày sinh nhật của Mai Phương - Ảnh: Chụp màn hình
Bạn thân dành 'món quà' đặc biệt nhân ngày sinh nhật của cố diễn viên Mai Phương! - Ảnh 4
Bảo mẫu của Mai Phương và nghệ sĩ Bình Tinh cũng gửi lời chúc sinh nhật cố diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù gần 2 năm Mai Phương ra đi nhưng trong lòng của mọi người, cô vẫn sống mãi. Vào những dịp đặc biệt thế này, họ chưa từng quên cô mà vẫn dành sự thương nhớ nhất cho cô.

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