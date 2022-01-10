Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột

Hậu trường 10/01/2022 20:50

Đã gần 2 năm kể từ khi mẹ qua đời, bé Lavie ở thời điểm hiện tại đã khôn lớn hơn rất nhiều. Dù chưa được đoàn tụ cùng bố, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn được 2 cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột.

Từ ngày Mai Phương qua đời, con gái của cố diễn viên - bé Lavie được đông đảo khán giả và đồng nghiệp sao Việt của nữ diễn viên quan tâm và yêu thương. Ở thời điểm hiện tại, 2 cô bảo mẫu thân thiết của bé Lavie được bố ruột của bé là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy ủy quyền chăm sóc cho con gái tại Việt Nam.

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 1
Mai Phương thuở sinh thời bên cô bảo mẫu thân thiết và bé Lavie

Vốn là người chăm sóc cho cô bé từ khi còn nhỏ, nên 2 cô bảo mẫu xem bé Lavie như con ruột của mình. Trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie cũng thường xuyên cập nhật về cuộc sống của bé đến mọi người. Khán giả yên tâm khi bé vẫn khỏe mạnh, được chăm sóc kĩ và ngày càng dạn dĩ hơn.

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 2

Vào những ngày nghỉ, Lavie luôn được các cô cho đi chơi khắp nơi. Mỗi tuần bé sẽ có những lịch trình khác nhau như: trượt băng, chơi tại các khu vui chơi, nhà sách, sở thú,... Bảo mẫu của Lavie luôn ưu tiên việc để bé có trải nghiệm, khám phá, cho bé có tuổi thơ đủ đầy và điều kiện phát triển.

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 3
Bé Lavie được cô bảo mẫu đưa đi trượt băng

 

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 4

 

Tại nhà cô bảo mẫu, bé Lavie cũng có không gian riêng, sơn hẳn thành căn phòng màu hồng rất ngọt ngào. Ngoài ra, cô công chúa nhỏ cũng có góc học tập chỉn chu, khu vực để đồ chơi với rất nhiều thú bông, búp bê, đúng với lứa tuổi của mình.

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 5

 

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 6

 

Nhìn cách 2 cô bảo mẫu chăm sóc cho bé Lavie như con gái ruột khiến ai nấy đều cảm động và khâm phục. Dù không phải ruột thịt nhưng 2 cô bảo mẫu rất thương Lavie, luôn dành mọi điều tốt đẹp, bình yên nhất cho công chúa nhỏ. Vào dịp bé Lavie sinh nhật 8 tuổi, cô bảo mẫu cũng có những nhắn nhủ khiến nhiều người xúc động.

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 7
Bé Lavie được làm mẫu nhí ở tuổi lên 8

Cô bảo mẫu khẳng định chặng đường phía trước của bé Lavie sẽ luôn có mình đồng hành. “Cô vẫn sẽ ở đây yêu thương, chăm sóc và bảo ban con, con nhé, hãy yên tâm rằng đây là hiện nhân của những tình cảm có thật, bằng da thịt và trái tim để con lúc nào cũng cảm thấy ấm áp và không lo sợ điều gì cả em bé nhé” - cô bộc bạch.

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 8

 

Gần 2 năm mẹ qua đời, con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn chưa gặp bố, được hai cô bảo mẫu chăm sóc như con ruột - Ảnh 9

 

Hiện tại bé Lavie vẫn được chăm sóc tốt, học trường quốc tế và có cả phần tài trợ học phí. Về phần Phùng Ngọc Huy, nam diễn viên hiện vẫn chưa thể về Việt Nam đoàn tụ con gái vì nhiều lý do cá nhân và cả dịch bệnh. Dù vậy, anh cho biết đang cố gắng làm mọi thứ tốt nhất để sớm ngày được đoàn tụ cùng con gái và đưa bé sang Mỹ sinh sống cùng mình.

 (Ảnh: FBNV)

Con gái Mai Phương lớn phổng phao, hào hứng trong chuyến đi cắm trại cùng cô bảo mẫu

Con gái Mai Phương lớn phổng phao, hào hứng trong chuyến đi cắm trại cùng cô bảo mẫu

Chờ ngày đoàn tụ với bố Phùng Ngọc Huy ở Mỹ, con gái cố diễn viên Mai Phương đang được bảo mẫu thân cận chăm sóc.

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