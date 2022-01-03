Con gái cố diễn viên Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, 8 tuổi đã biết làm người mẫu nhí

Từ ngày diễn viên Mai Phương qua đời, bé Lavie - con gái cố diễn viên nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến của công chúng. Ở thời điểm hiện tại, khán giả và nhiều đồng nghiệp vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của bé và hy vọng bé sẽ có được cuộc sống hạnh phúc sau nhiều biến cố.

Mới đây, hình ảnh của con gái Mai Phương gây bất ngờ vì bé nay đã lớn rõ. Theo đó, Lavie được đi làm người mẫu nhí cho thương hiệu thời trang của người quen. Ở tuổi lên 8 con gái cố diễn viên Mai Phương trông rất xinh xắn, lanh lợi và sở hữu đôi chân dài vượt trội. Đặc biệt, gương mặt và nụ cười của Lavie được nhận xét giống y khuôn với người mẹ quá cố.