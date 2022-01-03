Con gái cố diễn viên Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, 8 tuổi đã biết làm người mẫu nhí

Trong loạt ảnh đi làm người mẫu nhí, bé Lavie gây bất ngờ với diện mạo cao lớn phổng phao, đặc biệt càng lớn càng giống Mai Phương như đúc.
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Từ ngày diễn viên Mai Phương qua đời, bé Lavie - con gái cố diễn viên nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến của công chúng. Ở thời điểm hiện tại, khán giả và nhiều đồng nghiệp vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của bé và hy vọng bé sẽ có được cuộc sống hạnh phúc sau nhiều biến cố.
Mới đây, hình ảnh của con gái Mai Phương gây bất ngờ vì bé nay đã lớn rõ. Theo đó, Lavie được đi làm người mẫu nhí cho thương hiệu thời trang của người quen. Ở tuổi lên 8 con gái cố diễn viên Mai Phương trông rất xinh xắn, lanh lợi và sở hữu đôi chân dài vượt trội. Đặc biệt, gương mặt và nụ cười của Lavie được nhận xét giống y khuôn với người mẹ quá cố.
Lavie được mọi người nhận xét thông minh, lanh lợi. Người thân tiết lộ nhóc tỳ nay đã trưởng thành, tự tin và không còn sợ máy quay như hồi bé. Sau nhiều biến cố, nụ cười thơ ngây, hồn nhiên của con gái Mai Phương khiến nhiều người an lòng.
Hiện tại, bé Lavie đang sống cùng 2 cô bảo mẫu. Được biết, 2 cô bảo mẫu của con gái Mai Phương là người đã chăm sóc cô bé từ thời điểm nữ diễn viên còn sống và rất thân thiết với cô bé. Sau khi Mai Phương qua đời, trước nhiều ồn ào liên quan đến việc tranh giành nuôi cháu của ông bà ngoại, 2 cô bảo mẫu được Phùng Ngọc Huy - bố ruột Lavie ủy quyền chăm sóc bé tại Việt Nam.
Về phần Phùng Ngọc Huy, nam diễn viên hiện vẫn đang ở Mỹ và cho biết sẽ sớm về Việt Nam đón con gái sang Mỹ ở cùng mình. Nam diễn viên cho biết vì dịch bệnh cùng nhiều thủ tục giấy tờ, anh chưa thể đón Lavie ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, Phùng Ngọc Huy khẳng định mình rất nhớ con và sẽ làm mọi thứ tốt nhất để dành cho bé.