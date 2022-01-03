Mạnh Quỳnh 'vắng bóng' trong lễ cúng 100 ngày ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, lý do là gì?

Đúng 100 ngày Phi Nhung qua đời, gia đình đã làm lễ cúng trang trọng cho cố nghệ sĩ tại Mỹ. Song, sự vắng mặt của Mạnh Quỳnh khiến nhiều người thắc mắc.

Vào sáng ngày 3/1, Wendy Phạm đã cùng gia đình đã tổ chức lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ ở Giác An Tịnh Xá. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến viếng và tổ chức lễ tưởng nhớ nữ ca sĩ quá cố như vợ cố nghệ sĩ Chí Tài, danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quách Tuấn Du... Đồng thời, cô con gái ruột và ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến những người đồng nghiệp đã xuất hiện. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh thay mặt bày tỏ: "Xin thay mặt cho cháu Wendy và gia đình chân thành cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ và những người mến mộ Phi Nhung đã đến và thắp nhang cho Nhung. Vì hôm nay vẫn là ngày cuối tuần của tuần lễ năm mới nên nhiều anh chị em nghệ sĩ còn kẹt đi hát show ở xa, nhưng cũng đã nhắn tin nhờ Trizzie thắp dùm nén hương".

Con gái Wendy Phạm cùng bạn bè, đồng nghiệp đã tổ chức lễ cúng cho cố ca sĩ tại Mỹ - Ảnh: FBNV Chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phi Nhung do ca sĩ Trizzie Phương Trinh dẫn dắt - Ảnh: FBNV Bạn bè, đồng nghiệp đã đến thắp hương cho cố ca sĩ - Ảnh: FBNV Song, nhiều khán giả thắc mắc khi không thấy sự góp mặt của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Anh là người bạn thân thiết, người tình tri kỉ trên sân khấu của cố nghệ sĩ. Tuy không thể đến tham dự buổi lễ, nhưng anh đã nhắn đôi lời tới Trizzie Phương Trinh, xin phép không có mặt vì cả gia đình đang bị ốm. Trizzie Phương Trinh cho hay: "Mạnh Quỳnh cũng có nhắn là cách đây mấy tuần có về Cali hát và đã có đến đây ngồi tâm sự cùng Phi Nhung rất lâu. Hình như có gặp sư thầy. Đó là lý do tại sao Mạnh Quỳnh không có mặt tại đây. Mạnh Quỳnh thì lúc nào cũng thương nhớ Phi Nhung và rất muốn có mặt".

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình suốt 20 năm qua - Ảnh: Internet Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero suốt 20 năm qua. Sự ra đi của bạn diễn do Covid-19, khiến nam ca sĩ đối mặt với nỗi đau khôn nguôi. Kể từ khi người bạn thân thiết của mình tạ thế, Mạnh Quỳnh luôn xuất hiện lẻ bóng trên sân khấu cùng trang phục tối màu để tưởng nhớ người đã khuất.

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