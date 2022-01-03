Duy Mạnh 'bóc trần' sự thật gây SỐC trong Showbiz: 'Làm gì có Tổ Nghiệp, nghệ sĩ sẵn sàng đá chén cơm của nhau...'

Mới đây, Duy Mạnh lại tiếp tục có màn cà khịa, "bóc trần" nhiều sự thật gây sốc về giới nghệ sĩ.

Là một ca sĩ nổi tiếng trong showbiz vì tính cách thẳng thắn, không ngại đụng chạm, Duy Mạnh không chỉ biết đến qua các bài hát mà anh còn thường xuyên trở thành chủ đề tranh cãi của cư dân mạng. Đặc biệt là tại thời điểm ồn ào nghệ sĩ làm từ thiện nổ ra. Nam ca sĩ thường xuyên nêu lên nhiều quan điểm cá nhân về những lùm xùm trong showbiz với phong cách vô cùng gay gắt. Duy Mạnh thường xuyên có những màn 'cà khịa' nghệ sĩ Việt gây sốc - Ảnh: Internet Mới đây nhất, "thánh khịa" showbiz Việt lại tiếp tục có bài viết bốc trần nhiều sự thật gây sốc về giới nghệ sĩ.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Duy Mạnh đã bày tỏ quan điểm nhân trước thắc mắc tại sao mình không bảo vệ nghệ sĩ: "Có cháu hỏi: “Chú Mạnh ơi! Nghệ sĩ cùng ăn cơm tổ nghiệp mà sao lại không bênh vực nhau hả chú?” Mạnh trả lời: Dạ thưa các cháu! Showbiz thằng nào làm thằng đó ăn các cháu ạ! Không những thế bọn nó còn ăn tranh của nhau và thậm chí sẵn sàng đá chén cơm của nhau. Chả có ông tổ nào đâu cháu ạ! Nếu mà có 1 ông tổ thực sự thì ông tổ đã ban phát lộc và chia đều cho tất cả mọi người. Chứ làm gì có chuyện đi hát thì catxe cả trăm triệu, còn đi hát rong thì kiếm được vài chục ngàn hả? Ai nào đi khấn tổ cũng đều xin có nhiều show và kiếm được nhiều tiền cho bản thân mình. Chứ có thằng nào khấn tổ và xin cho tất các đồng nghiệp có nhiều show và kiếm được nhiều tiền như nó đâu? Chỉ đơn thuần 1 cái Poster quảng cáo, mà để hình trên dưới to nhỏ khác nhau mà chúng nó còn nhảy dựng lên rồi, thậm chí là cạch mặt nhau. Thôi, tốt nhất cơm thằng nào thằng đó ăn, dẹp cái từ ăn cơm chung tổ nghiệp đi. Nghe nó đạo đức giả và hài hước lắm các cháu ạ!".

Bài đăng của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình Theo đó, giọng ca "Kiếp đỏ đen" khẳng định bản thân không tin vào "tổ nghiệp" vì vốn dĩ trong showbiz hay cụ thể là mảng ca nhạc đã có sự phân cấp về cát-xê, so bì và danh tiếng. Thậm chí, nam ca sĩ còn gay gắt khi cho rằng những nghệ sĩ vẫn hàng năm cúng tổ nghiệp là người "đạo đức giả". Lễ cúng Tổ Nghiệp được nhiều nghệ sĩ tổ chức linh đình hàng năm - Ảnh: Interent Ngay lập tức quan điểm gay gắt này của Duy Mạnh nhanh chóng trở thành chủ đề bình luận của CĐM. Trong khi nhiều nghệ sĩ "tôn sùng" Tổ nghiệp và hàng năm vẫn tổ chức cúng giỗ vô cùng linh đình thì "thợ hát" tỏ ra thờ ơ và không mấy quan tâm. Duy Mạnh nổi tiếng là nam nghệ sĩ 'chống lại' cả showbiz - Ảnh" Internet Tuy nhiên, Tổ Nghiệp sân khấu luôn là điều mà giới nghệ sĩ trân quý và lấy đó làm sự ngưỡng vọng, tôn kính. Vì vậy mà phát ngôn có phần gay gắt của Duy Mạnh chắn hẳn sẽ gây ra những tranh cãi, đặc biệt là với những người làm nghệ thuật.

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