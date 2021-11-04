Sau 3 ngày râm ran clip bị fan cuồng 'tương vào đầu', 'thánh khịa' Duy Mạnh bất ngờ có dòng trạng thái LẠ, liên quan đến 'hạn thị phi'

Sau 3 ngày vướng lùm xùm bị "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", trên Fanpage của nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái bàn về "hạn thị phi" gây chú ý.
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Khuya ngày 1/11, CĐM bất ngờ trước thông tin nam ca sĩ Duy Mạnh bị đánh khi đang biểu diễn ở Phú Quốc thì bị fan cuồng hành hung. Thậm chí còn có cả đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ bị một khán giả "tác động vật lý" bằng ghế.
Tuy nhiên, ngay khi bài đăng trên đang gây xôn xao dư luận, chính chủ đã chính thức lên tiếng bác bỏ. Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị giọng ca "Kiếp đỏ đen" cho biết: "Họ bịa ra đây, không phải tôi, tôi đang ở Sài Gòn và bình thường. Tôi không bị sao hết, tôi đang ngồi với bạn gái, hạnh phúc với bạn gái chứ không đi đâu đâu mà lo. Còn vợ tôi ở nhà, tôi phải đi với bạn gái chứ".
Sau 3 ngày vướng lùm xùm bị "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", trên Fanpage của nam ca sĩ bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái bàn về "hạn thị phi" gây chú ý.
Cụ thể, anh viết: "Đúng là hạn thị phi, toàn tin đồn thất thiệt nhưng mình cũng chỉ nghe tham khảo cho vui thôi, chứ không dao động gì đâu nhé. Đời thanh niên trai tráng, hơi tí đã dao động thì làm được gì. Tâm luôn an nên làm gì cũng thuận lợi, chẳng cần biết nhiều, chỉ cần biết có sức khoẻ, tài khoản liên tục ting ting, lộc công việc rơi đầy đầu thì mọi thứ còn lại vẫn cứ là ok hết".
CĐM, đặc biệt là fan hâm mộ của "cha đẻ" Tôi Không Sao Kê Đâu ngay lập tức ủng hộ quan điểm của "thần tượng". Thời gian vừa rồi, Duy Mạnh là cái tên không ít lần "khuấy đảo thế giới ảo" bởi loạt phát ngôn thị phi, nhất là ồn ào từ thiện của nhiều đồng nghiệp làng giải trí.
Tuy nhiên chưa một lần giọng ca "trùm cà khịa" nao núng hay tỏ ra kiêng dè bất kỳ ai. Hiện, bài đăng của Duy Mạnh vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM.