Sau 3 ngày râm ran clip bị fan cuồng 'tương vào đầu', 'thánh khịa' Duy Mạnh bất ngờ có dòng trạng thái LẠ, liên quan đến 'hạn thị phi'

Hậu trường 04/11/2021 11:36

Sau 3 ngày vướng lùm xùm bị "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", trên Fanpage của nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái bàn về "hạn thị phi" gây chú ý.

Khuya ngày 1/11, CĐM bất ngờ trước thông tin nam ca sĩ Duy Mạnh bị đánh khi đang biểu diễn ở Phú Quốc thì bị fan cuồng hành hung. Thậm chí còn có cả đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ bị một khán giả "tác động vật lý" bằng ghế. 

Duy Manh 1
Bài đăng gây xôn xao cõi mạng khuya 1/11 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay khi bài đăng trên đang gây xôn xao dư luận, chính chủ đã chính thức lên tiếng bác bỏ. Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị giọng ca "Kiếp đỏ đen" cho biết: "Họ bịa ra đây, không phải tôi, tôi đang ở Sài Gòn và bình thường. Tôi không bị sao hết, tôi đang ngồi với bạn gái, hạnh phúc với bạn gái chứ không đi đâu đâu mà lo. Còn vợ tôi ở nhà, tôi phải đi với bạn gái chứ".

Sau 3 ngày vướng lùm xùm bị "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", trên Fanpage của nam ca sĩ bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái bàn về "hạn thị phi" gây chú ý.

Duy Manh 2
Bài đăng của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, anh viết: "Đúng là hạn thị phi, toàn tin đồn thất thiệt nhưng mình cũng chỉ nghe tham khảo cho vui thôi, chứ không dao động gì đâu nhé. Đời thanh niên trai tráng, hơi tí đã dao động thì làm được gì. Tâm luôn an nên làm gì cũng thuận lợi, chẳng cần biết nhiều, chỉ cần biết có sức khoẻ, tài khoản liên tục ting ting, lộc công việc rơi đầy đầu thì mọi thứ còn lại vẫn cứ là ok hết".

Duy Manh 3
Nam ca sĩ nhiều lần 'kháy' vụ nghệ sĩ làm từ thiện - Ảnh minh họa: Internet

CĐM, đặc biệt là fan hâm mộ của "cha đẻ" Tôi Không Sao Kê Đâu ngay lập tức ủng hộ quan điểm của "thần tượng". Thời gian vừa rồi, Duy Mạnh là cái tên không ít lần "khuấy đảo thế giới ảo" bởi loạt phát ngôn thị phi, nhất là ồn ào từ thiện của nhiều đồng nghiệp làng giải trí

Tuy nhiên chưa một lần giọng ca "trùm cà khịa" nao núng hay tỏ ra kiêng dè bất kỳ ai. Hiện, bài đăng của Duy Mạnh vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Duy Mạnh tiếp tục 'kháy' ồn ào 'mùa lũ', thản nhiên tiết lộ: 'Hát một show được mấy chục triệu còn qua mặt vợ ăn bớt một tí, huống hồ gì là chuyện từ thiện'

Duy Mạnh tiếp tục 'kháy' ồn ào 'mùa lũ', thản nhiên tiết lộ: 'Hát một show được mấy chục triệu còn qua mặt vợ ăn bớt một tí, huống hồ gì là chuyện từ thiện'

Duy Mạnh cho hay: "Thế nhưng, nghệ sĩ lại không ai nói: Tôi làm từ thiện bởi vì tôi thấy mình là nghệ sĩ và muốn cống hiến. Việc này là trách nhiệm của tôi. Họ thường nói: Tôi làm từ thiện bằng cái tâm! Dùng từ cái tâm nó rất là nhập nhèm, nó không có sự sòng phẳng, không có sự rõ ràng".

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh ca sĩ Duy Mạnh Duy Mạnh bị hành hung ở Phú Quốc

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 49 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?