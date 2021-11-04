Sau 3 ngày râm ran clip bị fan cuồng 'tương vào đầu', 'thánh khịa' Duy Mạnh bất ngờ có dòng trạng thái LẠ, liên quan đến 'hạn thị phi'

Khuya ngày 1/11, CĐM bất ngờ trước thông tin nam ca sĩ Duy Mạnh bị đánh khi đang biểu diễn ở Phú Quốc thì bị fan cuồng hành hung. Thậm chí còn có cả đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ bị một khán giả "tác động vật lý" bằng ghế.

Bài đăng gây xôn xao cõi mạng khuya 1/11 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay khi bài đăng trên đang gây xôn xao dư luận, chính chủ đã chính thức lên tiếng bác bỏ. Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị giọng ca "Kiếp đỏ đen" cho biết: "Họ bịa ra đây, không phải tôi, tôi đang ở Sài Gòn và bình thường. Tôi không bị sao hết, tôi đang ngồi với bạn gái, hạnh phúc với bạn gái chứ không đi đâu đâu mà lo. Còn vợ tôi ở nhà, tôi phải đi với bạn gái chứ".